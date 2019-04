Βενεζουέλα: Όχημα του στρατού παρέσυρε διαδηλωτές

Ένταση επικρατεί στους δρόμους του Καράκας με τις συγκρούσεις ανάμεσα σε όσους στηρίζουν τον Μαδούρο και σε αυτούς που στηρίζουν τον Χουάν Γκουαϊδό να κλιμακώνονται.

Ένα όχημα της Εθνοφρουράς της Βενεζουέλας παρέσυρε διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τη στρατιωτική βάση Καρλότα στο Καράκας. Οι συγκεντρωμένοι εκτόξευσαν πέτρες και χτυπούσαν τα οχήματα με ρόπαλα, λίγες ώρες αφότου ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Χουάν Γκουαϊδό κάλεσε τον στρατό να ξεσηκωθεί και να τον στηρίξει.

#BREAKING: A video showing the moment Pro-Guaido protestors were run over by a GNB vehicle near La Carlota airbase in #Venezuela pic.twitter.com/HuA14vZUzn