Ιαπωνία: Ο Ναρουχίτο ανέλαβε 126ος αυτοκράτορας της χώρας

Ο πρίγκιπας Ναρουχίτο, ο πρωτότοκος γιος του Ακιχίτο, είναι από σήμερα ο 126ος αυτοκράτορας της Ιαπωνίας, μετά την παραίτηση του πατέρα του από τον Θρόνο των Χρυσανθέμων.

Με την ανάρρηση του Ναρουχίτο στον θρόνο ξεκινά η νέα εποχή, η Reiwa ή "Όμορφη Αρμονία" στην Ιαπωνία.

Ο Ακιχίτο παραιτήθηκε από τον θρόνο μετά από 30 χρόνια βασιλείας, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά μετά από 200 και πλέον χρόνια.

New imperial era begins in Japan. Emperor Akihito (85) prepares to step down Tues midnight and abdicate the throne to his son, Naruhito (59), ushering in the new era, Reiwa, meaning "Beautiful Harmony". https://t.co/yfukHYXGZz #akihito #japan pic.twitter.com/pHnkXctyjQ

Japan will mark the end of an era with Tuesday's abdication of 85-year-old Emperor Akihito, the first emperor to abdicate in 200 years. Here are some of the ways Japan has changed dramatically during the Heisei imperial era of #Akihito's rule: https://t.co/jubUHwom6u pic.twitter.com/6ml1ikdQav