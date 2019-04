ΗΠΑ και Ρωσία παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα - Οι διεθνείς αντιδράσεις

Την αντίδραση των ΗΠΑ, όσο και των χωρών της Λατινικής Αμερικής και της Ευρώπης προκάλεσε η σημερινή -αιφνίδια- ανακοίνωση του Χουάν Γκουαϊδό ότι ξεκινά η «τελική φάση» της «Επιχείρησης Ελευθερία», προκειμένου να απομακρυνθεί από τον προεδρικό θώκο ο - κατά πολλούς ανεπιθύμητος - Νικολά Μαδούρο.

ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ παρακολουθεί την κατάσταση

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ παρακολουθεί την κατάσταση στη Βενεζουέλα, δήλωσε ο Λευκός Οίκος για τη στάση που θα κρατήσει ο Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά τις ραγδαίες εξελίξεις στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

«Ο πρόεδρος έχει ενημερωθεί και παρακολουθούμε την εν εξελίξει κατάσταση στη Βενεζουέλα», ανέφερε σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Σάρα Σάντερς.

Παράλληλα, ο γερουσιαστής των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπι, προέτρεψε μέσω twitter τους στρατιώτες της Βενεζουέλας να «εκπληρώσουν τον συνταγματικό όρκο τους και να υποστηρίξoυν τον Χ. Γκουαϊδό στην προσπάθεια αυτή για την αποκατάσταση της δημοκρατίας».

This is the moment for those military officers in #Venezuela to fulfill their constitutional oath & defend the legitimate interim President @jguaido in this effort to restore democracy. You can write history in the hours & days ahead.

— Marco Rubio (@marcorubio) 30 Απριλίου 2019

Ρωσία: Με τοΣυμβούλιο Ασφαλείας της χώρας συζήτησε ο Πούτιν τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα

Με τη σειρά του και ο Ρώσος Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμμαχος του Ν. Μαδούρο συζήτησε τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα στην προγραμματισμένη συνάντηση που πραγματοποίησε με το Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του εκπροσώπου Τύπου του Κρεμλίνου, «στη συνάντηση δόθηκε μεγάλη προσοχή και συζητήθηκαν εκτενώς οι σημερινές εξελίξεις στη Βενεζουέλα».

Κολομβία: Οι πολίτες και ο στρατός να απορρίψουν τη δικτατορία του Μαδούρο

Μέσω twitter o Πρόεδρος της Κολομβίας, χώρα η οποία έχει αναγνωρίσει τον Χουάν Γκουαϊδό ως μεταβατικό Πρόεδρο, απηύθυνε κάλεσμα στους πολίτες και τον στρατό της Βενεζουέλας «να πάρουν το σωστό μέρος της ιστορίας και να απορρίψουν τη δικτατορία του Νικολά Μαδούρο».

Hacemos llamado a militares y al pueblo de #Venezuela para que se ubiquen del lado correcto de la historia, rechazando dictadura y usurpación de Maduro; uniéndose en búsqueda de libertad, democracia y reconstrucción institucional, en cabeza de @AsambleaVE y el Presidente @jguaido — Iván Duque (@IvanDuque) 30 Απριλίου 2019

Κούβα: Απορρίπτουμε αυτό το πραξικόπημα που επιχειρεί να γεμίσει τη χώρα με βία

Ο Πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ σημείωσε ότι η κυβέρνηση και η χώρα του «απορρίπτει αυτό το πραξικόπημα που επιχειρεί να γεμίσει τη χώρα με βία».

«Οι προδότες χρησιμοποιούν στρατεύματα και αστυνομικούς με όπλα σε δημόσιο δρόμο στην πόλη με σκοπό να σκορπίσουν αγωνία και τρόμο», ανέφερε σε ανάρτησή του στο twitter.

Rechazamos este movimiento golpista que pretende llenar de violencia al país. Los traidores que se han colocado al frente de este movimiento subversivo, han empleado tropas y policías con armas de guerra en una vía pública de la la ciudad para crear zozobra y terror #SomosCuba https://t.co/n1jIoABPvi — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) 30 Απριλίου 2019

Ισπανία: Θεωρούμε τον Γκουαϊδό νόμιμο ηγέτη της χώρας

Από την πλευρά της, η Ισπανία δήλωσε σήμερα ότι δεν υποστηρίζει οποιοδήποτε στρατιωτικό πραξικόπημα στη Βενεζουέλα, αν και θεωρεί τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Χουάν Γκουαϊδό νόμιμο ηγέτη της χώρας. «Δεν... έχουμε καμία αμφιβολία πως η λύση για τη Βενεζουέλα πρέπει να έλθει χέρι με χέρι με εκλογές, η Ισπανία δεν υποστηρίζει οποιοδήποτε στρατιωτικό πραξικόπημα», δήλωσε η εκπρόσωπος της κυβέρνησης Ισαμπέλ Θελάα.