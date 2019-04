Ιαπωνία: Παραιτήθηκε ο αυτοκράτορας Ακιχίτο - Η πρώτη παραίτηση από το 1817

Ο αυτοκράτορας Ακιχίτο έθεσε τέλος στα τριάντα χρόνια που διήνυσε ως «σύμβολο του Κράτους και της ενότητας του λαού» παραιτούμενος και μεταβιβάζοντας τον Θρόνο των Χρυσανθέμων στον γιο του Ναρουχίτο, κατά τη διάρκεια δεκάλεπτης λιτής τελετής στην ωραιότερη αίθουσα του αυτοκρατορικού παλατιού, την Matsu no Ma (Αίθουσα του Πεύκου).

Είναι η πρώτη παραίτηση ιάπωνα αυτοκράτορα από τον Θρόνο εδώ και περισσότερο από δύο αιώνες.

Ο πρίγκιπας διάδοχος Ναρουχίτο θα γίνει αυτοκράτορας τα μεσάνυκτα της 1ης Μαΐου, με την εκκίνηση του πρώτου έτους της νέας αυτοκρατορικής εποχής της Reiwa (όμορφη αρμονία), έπειτα από την εποχή Heisei (ολοκλήρωση της ειρήνης), που διήρκεσε 30 χρόνια.

Στα τελευταία του λόγια ως αυτοκράτορας, ο Ακιχίτο ευχαρίστησε τους πολίτες και προσευχήθηκε για την ειρήνη.

