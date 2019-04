ΗΠΑ: Πυροβολισμοί κοντά σε εκκλησία Βαπτιστών - Ένας νεκρός, έξι τραυματίες

Ένα άτομο σκοτώθηκε και άλλα έξι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά σε εκκλησία Βαπτιστών στη Βαλτιμόρη των ΗΠΑ.

Η τοπική αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος άνοιξε πυρ και στη συνέχεια εξαφανίστηκε στους γύρω δρόμους.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε τον θάνατο ενός ατόμου, ενώ τα υπόλοιπα έξι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Το πτώμα, που ανήκει σε άντρα, βρέθηκε ένα τετράγωνο μακριά από την εκκλησία των Βαπτιστών, με την αστυνομία να μην συνδέει προς το παρόν το περιστατικό με την εκκλησία.

Το πιθανότερο σενάριο που εξετάζεται από την αστυνομία είναι να πρόκειται για συμβάν στο πλαίσιο του πολέμου συμμορίων, αφού υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ανταποδόθηκαν οι πυροβολισμοί.

