Φωτιά δίπλα στο αεροδρόμιο του Χίθροου στο Λονδίνο

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αποθήκη εμπορευματοκιβωτίων, βόρεια του αεροδρομίου του Χίθροου από το μεσημέρι της Κυριακής και στο σημείο έχουν σπεύσει 10 πυροσβεστικά οχήματα με 70 πυροσβέστες. Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό εάν πρόκειται για ατύχημα η έκρηξη. Ωστόσο μάρτυρες στα social media αναφέρουν ότι άκουσαν έκρηξη.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Daily Express, σε νεώτερη ενημέρωση, 10 πυροσβεστικά οχήματα με 70 πυροσβέστες κλήθηκαν στον τόπο του συμβάντος περίπου στις 2 το μεσημέρι μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε μια αυλή αποθήκευσης εμπορευματοκιβωτίων. H επιχείρηση της Πυροσβεστικής εστιάζεται σε μια αποθήκη με κοντέινερ στην περιοχή του δυτικού Ντρέιτον.

Οι αρχές προέτρεψαν τους κατοίκους να παραμείνουν στις οικίες τους και να κλείσουν τα παράθυρα και τις πόρτες τους για να αποφευχθεί η εισπνοή του καπνού, που έχει εξαπλωθεί στην περιοχή, ενώ οι γύρω δρόμοι, όπως και οι σιδηροδρομικές γραμμές του Εθνικού Σιδηροδρόμου έχουν αποκλειστεί.

Η πυροσβεστική υπηρεσία του Λονδίνου δήλωσε ότι η φωτιά είναι πολύ δυνατή και λόγω έκλυσης μεγάλων ποσοτήτων καπνού οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις στην περιοχή πρέπει να κρατήσουν τα παράθυρα και τις πόρτες τους κλειστές».

Δεν υπάρχουν αναφορές για τυχόν τραυματισμούς.

I might be wrong, but that looks like a big fire somewhere inside Heathrow Airport pic.twitter.com/lqvk8OliKD