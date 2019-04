ΗΠΑ: Κυρώσεις στον ΥΠΕΞ της Βενεζουέλας Χ. Αρεάσα

Νέες κυρώσεις σε αξιωματούχους της κυβέρνησης Μαδούρο, στον υπουργό Εξωτερικών Χόρχε Αρεάσα και στη δικαστή Κάρολ Παντίγια, επέβαλε σήμερα το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, για την συνεχιζόμενη κρίση στη χώρα.

Σημειώνεται ότι ο ΥΠΕΞ Χ. Αρεάσα είναι ένας από τους αξιωματούχους του Ν. Μαδούρο οι οποίοι πέρασαν από την Ελλάδα με πτήσης κυβερνητικών αεροσκαφών της Βενεζουέλας. Συγκεκριμένα, ο Χόρχε Αρεάσα είχε βρεθεί στην Αθήνα στις 2 Μαρτίου χωρίς να έχει ανακοινωθεί οτιδήποτε από την ελληνική πλευρά, που επικαλέστηκε πως επρόκειτο μόνο για στάση ανεφοδιασμού.

