Έτοιμος ο Μακάφι να ξεσκεπάσει τον ιδρυτή του Bitcoin

Την ταυτότητα του ιδρυτή του Bitcoin ή αλλιώς του Σατόσι Νακαμότο θέλει να ξεσκεπάσει ο γνωστός επιχειρηματίας και ιδρυτής της εταιρείας antivirus McAfee, Τζον Μακάφι.

Ο εκκεντρικός επιχειρηματίας που έχει αντιμετωπίσει προβλήματα με τον νόμο στις ΗΠΑ, είχε δηλώσει αρχικά πως θα αποκαλύψει την ταυτότητα του Νακαμότο «εντός μίας εβδομάδας».

Στη συνέχεια όμως, μετά από προτροπή του δικηγόρου του, έκανε πίσω διότι όπως επεσήμανε, «η αντιπαράθεση αυτή μπορεί να βλάψει την προσπάθειά του να αντιμετωπίσει την έκδοση στις ΗΠΑ».

The US extradition request to the Bahamas is imminent. I met with Mario Gray, my extradition lawyer, and it is now clear (read his letter below) that releasing the identity of Satoshi at this time could influence the trial and risk my extradition. I cannot risk that. I'll wait. pic.twitter.com/l8lTjR6fQM