Πάσχα, Ομπάμα και Χριστιανοί

Του Αλέξανδρου Σκούρα



Οι μύθοι που πιστεύουμε στην Ελλάδα για τις ΗΠΑ είναι πολλοί. Άλλοι νομίζουν ότι είναι η μήτρα του καπιταλισμού (δεν είναι). Άλλοι έχουν ακούσει για ασθενείς που τους διώχνουν από τα έκτακτα περιστατικά αν δεν πληρώσουν (ούτε αυτό ισχύει). Ένας πολύ διαδεδομένος μύθος είναι αυτός που χαρακτηρίζει τις ΗΠΑ σαν μία εν γένει «δεξιά» χώρα.



Αφορμή για το σημερινό άρθρο είναι τα tweet του τ. προέδρου Ομπάμα και της κ. Χίλαρι Κλίντον που μεταξύ πολλών άλλων σημαντικών ιδιοτήτων ήταν η υποψήφια των δημοκρατικών κατά του Τραμπ στις εκλογές του 2016.



The attacks on tourists and Easter worshippers in Sri Lanka are an attack on humanity. On a day devoted to love, redemption, and renewal, we pray for the victims and stand with the people of Sri Lanka.