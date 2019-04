Φιλιππίνες: Νέος σεισμός 6,5 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στο νότιο τμήμα της χώρας

Σεισμός 6,5 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στο νησί Σαμάρ στις Φιλιππίνες, σύμφωνα με το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο USGS.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές.

Την ίδια ώρα οι αρχές ανακοίνωσαν ότι οι νεκροί από τον χθεσινό σεισμό των 6,3 βαθμών που σημειώθηκε στο κεντρικό τμήμα των Φιλιππίνων αυξήθηκαν σε τουλάχιστον 11, σύμφωνα με νέο απολογισμό, ενώ σε δεκάδες υπολογίζονται οι τραυματίες.

LOOK: Philippine Institute of Volcanology and Seismology says a magnitude 6.2 earthquake rocked San Julian town in Eastern Samar, Central #Philippines at 1:37 PM today.



The Visayas quake comes a day after a magnitude 6.1 quake hit Castillejos town in Zambales, north of Manila. pic.twitter.com/AhlbTEg0nk