Οξύνεται η κατάσταση στη Βενεζουέλα - Καθ' οδόν η ανθρωπιστική βοήθεια

Τεταμένο κλίμα επικρατεί στα σύνορα της Βενεζουέλας με την Κολομβία, καθώς όπως μεταδίδει το Reuters το πρώτο φορτηγό με την ανθρωπιστική βοήθεια κατευθύνεται προς το τελωνείο της χώρας, ενώ νωρίτερα τρία μέλη και ένας λοχίας της Εθνοφρουράς της Βενεζουέλας λιποτάκτησαν σήμερα το πρωί και στρατιώτες έκαναν χρήση δακρυγόνων προκειμένου να διαλύσουν διαδηλωτές στα σύνορα και να αποτρέψουν την προσέγγιση προς τη γείτονα χώρα

Επικαλούμενο μαρτυρία το Reuters αναφέρει ότι ένα φορτηγό που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια πέρασε στη Βενεζουέλα από τη Βραζιλία, ενώ το ίδιο ανέφερε και ο αντιπολιτευόμενος νομοθέτης Miguel Pizarro σε δημοσιογράφους στο Καράκας, αλλά δεν έχει ακόμη περάσει από το τελωνειακό σημείο ελέγχου.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης και αυτοανακηρυχθείς μεταβατικός πρόεδρος της Βενεζουέλας Χουάν Γκουαϊδό ανακοίνωσε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια που έχουν στείλει οι Ηνωμένες Πολιτείες «βρίσκεται καθ΄οδόν προς τη Βενεζουέλα».

Στο μεταξύ, Βενεζουελάνοι στρατιώτες που έχουν αποκλείσει μια γέφυρα στα σύνορα με την Κολομβία έκαναν χρήση δακρυγόνων για να απωθήσουν δεκάδες βουλευτές της αντιπολίτευσης και ακτιβιστές που περπατούσαν προς τα σύνορα για να παραλάβουν την ανθρωπιστική βοήθεια από την κολομβιανή πλευρά, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Civilians are trying to push back the GNB near the Santander bridge in Ureña #Venezuela #23F pic.twitter.com/WsK5oYtlJ7

Το Καράκας αποφάσισε την Παρασκευή να κλείσει τη γέφυρα αυτή, ανάμεσα σε άλλες, προκειμένου να εμποδίσει τη διέλευση της ανθρωπιστικής βοήθειας που επιθυμεί να εισαγάγει η αντιπολίτευση, ωστόσο, τρία μέλη της Εθνοφρουράς ανέτρεψαν, με θωρακισμένο όχημα, έναν από τους φράχτες ασφαλείας της γέφυρας Σιμόν Μπολίβαρ που ενώνει τις δύο χώρες, στη συνοριακή πόλη Κούκουτα, σύμφωνα με αξιωματούχο της κολομβιανής υπηρεσίας μετανάστευσης.

Μια γυναίκα, που βρισκόταν στο συνοριακό φυλάκιο, τραυματίστηκε κατά τη διέλευσή τους. Ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε κηλίδες αίματος πάνω στον φράχτη.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε προς τα ΜΜΕ, η υπηρεσία μετανάστευσης ανέφερε πως οι στρατιώτες αυτοί «λιποτάκτησαν από τη δικτατορία του Νικολάς Μαδούρο». Ο βαθμός αυτών των φρουρών δεν διευκρινίστηκε.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, λιποτάκτησε και ένας λοχίας της Εθνοφρουράς ο οποίος διέσχισε μια άλλη γέφυρα που ενώνει τη Βενεζουέλα με την Κούκουτα, όπου βρίσκονται αποθηκευμένοι δεκάδες τόνοι τροφίμων και φαρμάκων που έχουν σταλεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι τρεις πρώτοι φρουροί πέρασαν στο έδαφος της Κολομβίας αφού εγκατέλειψαν το όχημα στην πλευρά της Βενεζουέλας, όπου ανασύρθηκε από άλλους στρατιωτικούς, πρόσθεσαν αστυνομικές πηγές υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η αντιπολίτευση και χώρες που υποστηρίζουν το καραβάνι βοήθειας κάλεσαν επανειλημμένα τον στρατό της Βενεζουέλας να αψηφήσει τις εντολές του προέδρου Νικολάς Μαδούρο να μην επιτρέψουν την είσοδο της βοήθειας στη χώρα.

Η Βενεζουέλα αντιμετωπίζει μια ανθρωπιστική κρίση που δεν έχει ξαναζήσει. Περισσότεροι από 300.000 Βενεζουελάνοι χρειάζονται τροφή και φάρμακα μετά από χρόνια έλλειψης και υποσιτισμού, σύμφωνα με τον Χουάν Γκουαϊδό, αναφέρει το RTE και σημειώνει πως τα στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών δείχνουν ότι 2,7 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τη Βενεζουέλα από το 2015 εν μέσω της κρίσης και περίπου 5000 Βενεζουελάνοι μεταναστεύουν κάθε μέρα από τη χώρα τους.

#BREAKING: Tense situation in the #Venezuela-#Colombia border towns now. This is Ureña, Táchira now, people are confronting the #Maduro's National Guard.#23Feb pic.twitter.com/2Fwnt1yYFi