Η εισβολή της Apple στον χώρο της Υγείας

Του Κωνσταντίνου Χαροκόπου*

H ανακοίνωση της κατοχύρωσης των δικαιωμάτων της πατέντας «αναγνώρισης προσώπου» της Apple από το γραφείο ευρεσιτεχνιών της Καλιφόρνιας, ήταν το γεγονός που κυριάρχησε στον χώρο της ψηφιακής τεχνολογίας την περασμένη εβδομάδα.

Η εφαρμογή της αναγνώρισης προσώπου έχει αναπτυχθεί από την Apple ήδη από το 2017, αλλά καθυστέρησε η έγκρισή της, λόγω της πολυπλοκότητας του συστήματος κατοχύρωσης των ευρεσιτεχνιών στις ΗΠΑ. Αφορά δε, στον τρόπο κλειδώματος και ξεκλειδώματος των αυτοκινήτων.

Η συγκεκριμένη πατέντα και η εφαρμογή (application) που στηρίζεται σε αυτήν, περιλαμβάνει δύο μεθόδους για την αναγνώριση προσώπου. Η πρώτη είναι η εγκατάσταση της εν λόγω τεχνολογίας μέσα στο αυτοκίνητο, που επιτρέπει στον χρήστη να σταθεί απλά εμπρός από τους αισθητήρες, να αναγνωριστεί το πρόσωπό του και ακολούθως να ξεκλειδώσει το όχημα τις πόρτες του.

Η δεύτερη είναι η χρήση της εφαρμογής Face ID, που περιλαμβάνεται σε όλες τις εκδόσεις του iPhone μετά το λανσάρισμα του μοντέλου Χ για να ξεκλειδώσουν οι πόρτες του αυτοκινήτου. Η εφαρμογή της αναγνώρισης προσώπου μπορεί να φιλοξενήσει δεδομένα περισσότερα του ενός προσώπου, έτσι ώστε το αυτοκίνητο με το που θα αναγνωρίζει τον κάθε οδηγό, να προσαρμόζει αυτόματα τη θέση οδήγησης, την επιθυμητή θερμοκρασία του κλιματισμού και το αγαπημένο είδος μουσικής ή τον αγαπημένο ραδιοφωνικό σταθμό.

Η εφαρμογή αυτή φαίνεται πως θα είναι πολύτιμη, ειδικά στην οικονομία του διαμοιρασμού, καθώς η «προσωπική ταυτότητα» του οδηγού, η «αναγνώριση του προσώπου» και τα προσωποποιημένα «χαρακτηριστικά οδήγησης», θα επιτρέπουν στον οδηγό να κάνει χρήση πολλών διαφορετικών οχημάτων.

Όμως υπάρχουν και δεύτερες σκέψεις στη διοίκηση της Apple, καθώς αρκετοί εγείρουν ενστάσεις σχετικά με τη μετατροπή της εφαρμογής σε τελικό προϊόν. Και αυτό διότι μέσα στα τελευταία δύο χρόνια, η τάση της αγοράς κατευθύνθηκε προς τον χώρο των οχημάτων αυτόνομης οδήγησης, από τον οποίο η Apple δείχνει να αποχωρεί, μετά και τις τελευταίες απολύσεις 200 εργαζομένων της που απασχολούνταν στο αντίστοιχο ερευνητικό πρόγραμμα, γνωστό και ως Project Titan.

Και ενώ αυτό το νέο φαίνεται πως δεν απασχόλησε ιδιαίτερα το επενδυτικό κοινό, το γεγονός της εισόδου της Apple στον χώρο της υγείας με τρόπο που τροφοδοτεί σειρά αλλαγών και εξελίξεων, αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο ανάλυσης από όλους τους μεγάλους επενδυτικούς και χρηματιστηριακούς οίκους. Η Apple, παρακολουθώντας τις αλλαγές που συντελούνται στο αμερικανικό σύστημα υγείας, ανακοίνωσε τη συνεργασία της με το σύστημα περίθαλψης των βετεράνων του αμερικανικού στρατού.

Ανακοίνωσε τη συνεργασία της με το U.S. Department of Veterans Affairs (VA), δηλαδή με το υπουργείο που ασχολείται με τα θέματα των βετεράνων των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Συγκεκριμένα η Apple μέσω των iPhones θα παρέχει τη δυνατότητα στους βετεράνους να εισέρχονται στα αρχεία που αφορούν τα προσωπικά τους ιατρικά δεδομένα, που βρίσκονται στις βάσεις δεδομένων του υπουργείου. Είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται σε τέτοια έκταση η χρήση μιας πλατφόρμας ιατρικών δεδομένων για την κοινότητα των βετεράνων. Μια κοινότητα που αριθμεί 9 εκατομμύρια ασθενείς και συνταξιούχους, που εξυπηρετούνται από 1.243 διαφορετικές δομές υγείας.

Η ανακοίνωση αυτή της εισόδου της Apple στον χώρο των υπηρεσιών και ειδικότερα στον χώρο των υπηρεσιών υγείας, έρχεται να διασκεδάσει τις αμφιβολίες που έχουν εγερθεί για την πορεία της μετοχής, από τη μείωση του κύκλου εργασιών από τις πωλήσεις του iPhone. Ήδη στη Health app έχουν ενταχθεί εκατοντάδες νοσοκομείων, κλινικών, εργαστηρίων και άλλων ινστιτούτων, που τροφοδοτούν μέσω των αρχείων τους τα ιατρικά και διαγνωστικά δεδομένα της κοινότητας των βετεράνων, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερος συντονισμός ανάμεσα στις υπηρεσίες υγείας και ασθενείς.

Τα ιατρικά αρχεία που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή της Health app περιλαμβάνουν όλο το ιατρικό ιστορικό, τις θεραπείες, τις αλλεργίες, τις φαρμακευτικές αγωγές, τα εργαστηριακά αποτελέσματα εξετάσεων, τις διαγνώσεις, τα πάσης φύσεως απεικονιστικά δεδομένα στα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση ο χρήστης μέσω των Apple Watch Data. Όλα αυτά τα αρχεία είναι κρυπτογραφημένα και η ασφαλής πρόσβαση σε αυτά εξασφαλίζεται μέσω του κωδικού του iPhone, ή του Touch ID, ή του Face ID. Με αυτόν τον τρόπο ο κάθε ασθενής θα έχει συγκεντρωμένη σε μια εφαρμογή την «εικόνα της υγείας του» (Health Profile), επιτρέποντάς του να την παρουσιάζει με ευκολία και ακρίβεια, όποτε χρειαστεί ή όποτε του ζητηθεί.

Η εγκατεστημένη Health app στις συσκευές των iPhones αυξάνει τις δυνατότητες παρέμβασης σε χειρισμούς λοιμώξεων και επιδημιών γρίπης, σε κατάρτιση διατροφικών προγραμμάτων και σε συγκέντρωση και αξιοποίηση στοιχείων μέσω ερευνητικών προγραμμάτων βασισμένων σε Big Data, που έχουν ανάγκη μεγάλων πληθυσμιακών δειγμάτων ασθενών.

Από το 2017 ο οργανισμός τροφίμων και φαρμάκων των ΗΠΑ, ο περίφημος U.S. Food and Drug Administration (FDA), έχει εντάξει την Apple στην ομάδα των εννέα εταιρειών, που πιλοτικά εφαρμόζουν την τεχνολογία της πληροφορικής και των Big Data στον χώρο της υγείας, με σκοπό την πλήρη υιοθέτηση των καλύτερων εφαρμογών σε όσο το δυνατόν περισσότερες συσκευές. Ήδη ο FDA έχει εγκρίνει την πρώτη εφαρμογή στο περιβάλλον του Apple Watch, που ονομάζεται KardiaBand EKG, που επιτρέπει την εκτέλεση, την ανάγνωση και τη διάγνωση ηλεκτροκαρδιογραφημάτων. Την εφαρμογή αυτή την ανέπτυξε η startup εταιρεία ιατρικής τεχνολογίας (medtech) AliveCor.

To περιβάλλον του Apple Watch σειρά 3 προσφέρει μια νέα σειρά δυνατοτήτων σε όλους τους χρήστες του, που ενδιαφέρονται για τη φυσική τους κατάσταση, όπως είναι οι μετρήσεις δεδομένων της καρδιάς καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου και όχι μόνο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης μιας φυσικής άσκησης. Η δυνατότητα αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς μπορεί να ανιχνεύει ανωμαλίες στη λειτουργία της καρδιάς, αρρυθμίες και κυρίως την εμφάνιση καρδιακών κολπικών μαρμαρυγών (AFib) και να ενημερώνει τους χρήστες. Μέσω της Health app θα μπορεί να ενημερώνει πάραυτα και τις δομές υγείας, με τις οποίες είναι διασυνδεδεμένος ο χρήστης.

Οι συγκεκριμένες εφαρμογές αναπτύχθηκαν μέσω της συνεργασίας της Apple με το Stanford University, μέσω μιας μελέτης γνωστής και ως Apple Heart Study, με σκοπό την παρακολούθηση δεδομένων από ένα δείγμα 420.000 συμμετεχόντων. Τα αποτελέσματα πιστοποίησαν την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής, γεγονός που οδήγησε τον FDA να εγκρίνει δύο διαφορετικές εφαρμογές.

Η πρώτη είναι η «AFib detector» που ανιχνεύει την καρδιακή κολπική μαρμαρυγή και η δεύτερη είναι η «ECG app» που πραγματοποιεί ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα, το οποίο ο χρήστης κοινοποιεί στον ιατρό που τον παρακολουθεί. Και οι δυο εφαρμογές είναι διαθέσιμες στη σειρά ρολογιών 5.1.2. της WatchOS.

Όπως είναι φυσικό, τα αποτελέσματα αυτών των εφαρμογών επηρεάζουν τον τομέα της πρόληψης των ασθενειών και εμπεριέχουν τρομερές εξοικονομήσεις πόρων απαραίτητων για τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αρκετές ασφαλιστικές εταιρείες επιδοτούν πλήρως ή μερικώς την αγορά αυτών των συσκευών και των εφαρμογών τους, ή προβαίνουν σε εκπτώσεις επί των ασφαλίστρων, καθώς η πρόληψη είναι πιο σημαντική και λιγότερο κοστοβόρα από τη θεραπεία.

Το υπουργείο Υγείας και Ανθρωπιστικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ (U.S. Department of Health and Human Services) μαζί με τον οργανισμό τροφίμων και φαρμάκων (U.S. Food and Drug Administration), έχουν από κοινού αποφασίσει στο πλαίσιο της πολιτικής του διαμοιρασμού τεχνολογιών ανοικτών δεδομένων (open data sharing technologies) να προωθήσουν την άμεση πρόσβαση όλων των χρηστών στις βάσεις δεδομένων των ιατρικών ιστορικών τους. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται διαδραστική επαφή του χρήστη με τον προσωπικό του ιατρό, με όλους τους πάροχους υπηρεσιών υγείας, με τις ασφαλιστικές εταιρείες και με τα μεγάλα ερευνητικά κέντρα που πραγματοποιούν μελέτες στον χώρο της υγείας υψηλών πληθυσμιακών απαιτήσεων.

Η είσοδος της Apple στον χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας είναι το πρώτο βήμα σε ένα νέο κύκλο δραστηριοτήτων, στον οποίο η πώληση τελικών προϊόντων και εφαρμογών συμβαδίζει με τη διατηρησιμότητα είσπραξης αυξανόμενων εσόδων σε βάθος χρόνου. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών θα είναι ανελαστικά και διαρκώς αυξανόμενα, σε αντίθεση με τα έσοδα από τις πωλήσεις των iPhones, η συρρίκνωση των οποίων έχει προκαλέσει ερωτηματικά στην επενδυτική κοινότητα.

Τα iPhones, που θα συνοδεύονται με εφαρμογές όπως η «AFib detector» και η «ECG app», μαζί με τις Touch ID, ή Face ID, έρχονται σίγουρα να συνοδεύσουν την καθημερινότητά μας σε σημαντικότερο βαθμό από ό,τι μέχρι σήμερα. Και αυτό σημαίνει περισσότερα κέρδη για την Apple.

*Αναδημοσίευση από τον Φιλελεύθερο Παρασκευής 22 Φεβρουαρίου