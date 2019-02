Ρωσία: Ο Χ. Γκουαϊδό είναι πράκτορας των Αμερικανών

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Χουάν Γκουαϊδό ενδέχεται να είχε στρατολογηθεί από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες στην Σερβία πριν από 10 χρόνια, όταν παρακολουθούσε σεμινάρια στην χώρα αυτή, δήλωσε στο πρακτορείο TASS o αντιπρόεδρος της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας (άνω βουλή) Αντρέι Κλίμοφ, κατά την διάρκεια της επίσκεψης του στο Βελιγράδι.

Ο Κλίμοφ δήλωσε ακόμη ότι ο Γκουαϊδό παρακολουθούσε σεμινάρια που διοργάνωνε η οργάνωση «Οτπόρ» υπογραμμίζοντας ότι «μάλιστα δεν πρόκειται για φήμες, αλλά για κάτι το οποίο έχουμε ελέγξει».

Νωρίτερα ο πρεσβευτής της της Βενεζουέαλς στην Μόσχα Κάρλος Ραφαέλ Φαρία Τόρτος κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της ομάδας εργασίας της προσωρινής επιτροπής του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας που είναι αρμόδια για τη αποτροπή των παρεμβάσεων στις εσωτερικές υποθέσεις της Ρωσίας, είχε δηλώσει ότι ο ηγέτης της αντιπολίτευση της Βενεζουέλας Χουάν Γκουαϊδό είχε στρατολογηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από δέκα χρόνια.

Σύμφωνα με το τηλεγράφημα του πρακτορείου TASS, η οργάνωση «Οτπόρ» είναι οργάνωση νεολαίας που ιδρύθηκε στην Γιουγκοσλαβία το 1998 και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανατροπή του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς.

Οι δε ηγέτες της Σερζα Ποπόβιτ και Ιβάν Μάροβιτς στη συνέχεια ίδρυσαν στη βάση της εν λόγω οργάνωσης το Κέντρο εφαρμοσμένων δράσεων μη βίας και στρατηγικών (The Center for Applied Nonviolent Action and Strategies, CANVAS), το οποίο ασχολείται με την χρήση των μεθόδων του Τζιν Σαρπ «μη χρήσης βίας για την ανατροπή κυβερνήσεων».

Η CANVAS, σύμφωνα με το τηλεγράφημα του ρωσικού πρακτορείου, έχει την έδρα της στο Βελιγράδι και λειτουργεί υπό την αιγίδα των αμερικανικών οργανώσεων Freedom House και του Εθνικού Ιδρύματος υποστήριξης της Δημοκρατίας (NED), ενώ χορηγοί του είναι το Ίδρυμα Ροκφέλερ, το ίδρυμα Σόρος , το Ινστιτουτο Αϊνστάιν και το Διεθνές Ρεπουμπλικάνικο Ινστιτούτο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία AP