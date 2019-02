Bloomberg: Συζητήσεις Citigroup με ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ για το χρυσό του Μαδούρο

Οι τραπεζίτες της Citigroup διεξάγουν συνομιλίες με αξιωματούχους του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ για να καταλήξουν πώς θα χειριστούν μια συμφωνία για χρυσό αξίας 1,1 δις δολάρια που είχαν διαπραγματευτεί με το καθεστώς του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα, αναφέρει το Bloomberg.

Exclusive: Citigroup bankers have been holding talks with U.S. Treasury officials to figure out how to handle a $1.1 billion gold deal they had arranged with Maduro’s regime in Venezuela https://t.co/jt264YYM7d