Εμβάθυνση συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ αποφασίστηκε σε σύσκεψη στο ΥΠΕΞ

Η ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας στους τομείς του εμπορίου και των επενδύσεων, της ενέργειας, της περιφερειακής οικονομικής συνεργασίας και των επαφών μεταξύ των πολιτών (people-to-people) ήταν στο επίκεντρο της ευρείας σύσκεψης εργασίας που συνεκλήθη σήμερα στο υπουργείο Εξωτερικών υπό τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Κατρούγκαλο, με αντιπροσωπεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής υπό τον πρέσβη Τζέφρι Πάιατ, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ που εγκαινιάστηκε στην Ουάσιγκτων στις 13 Δεκεμβρίου 2018.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να υπάρξει στενή παρακολούθηση της προόδου, ενώ ορίσθηκε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επόμενων συναφών συναντήσεων. Εξήραν δε τη δυναμική των μεταξύ τους σχέσεων και επιβεβαίωσαν την αμοιβαία δέσμευσή τους να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους περαιτέρω.

