Τρεις παραιτήσεις και από τους Τόρις - Ενισχύεται το μέτωπο κατά του Brexit

Διαστάσεις χιονοστιβάδας αποκτούν στη Βρετανία οι αποχωρήσεις από τα δύο μεγάλα κόμματα, εξαιτίας του Brexit. Μετά του 8 βουλευτές των Εργατικών που έχουν υποβάλει την παραίτησή τους και έχουν συγκροτήσει την Ομάδα των Ανεξάρτητων, ήρθε η σειρά 3 συναδέλφων τους από τους κυβερνώντες Τόρις, οι οποίοι ανακοίνωσαν ότι εντάσσονται επίσης στην ίδια ομάδα.

Πρόκειται για την Άννα Σουμπρι, την Σάρα Γουολστον και τη Χάιντι Άλεν οι οποίες στην κοινή τους επιστολή παραίτησης έγραψαν «δεν νιώθουμε πια μέλη ενός κόμματος που είναι όμηρος των Ευρωσκεπτικιστών και του Βορειοιρλανδικού Ενωτικού Κόμματος».

'We can no longer act as bystanders. We are honour bound to put our constituents’ and country’s interests first.' Read the letter to the Prime Minister from @heidiallen75 @Anna_Soubry and @sarahwollaston #ChangePolitics pic.twitter.com/1HxHOULbft