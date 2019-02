50 χρόνια Πλαίσιο- RetailBusiness Awards 2019

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τη Μetro/My market ολοκληρώθηκε η 17η Τελετή Απονομής της διοργάνωσης των «50 Χρόνια ΠΛΑΙΣΙΟ - RetailBusiness Awards 2019», καθώς η εταιρεία αναδείχθηκε Retailer της Χρονιάς, ενώ ο Διευθύνων Σύμβουλός της, Αριστοτέλης Παντελιάδης, τιμήθηκε με τη διάκριση του Retail Manager. Η μεγάλη γιορτή του Λιανεμπορίου και της Βιομηχανίας πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία περισσοτέρων των 600 στελεχών της αγοράς του Λιανεμπορίου, της Βιομηχανίας και της Επικοινωνίας, καθώς και εκπροσώπων του δημοσιογραφικού κόσμου. Παρουσιαστές της βραδιάς ήταν ο δημοσιογράφος Δημήτρης Καμπουράκης και η αθλήτρια και παρουσιάστρια Δώρα Παντέλη.

Όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο τύπου, πλήρως ανανεωμένα και ακολουθώντας τις τάσεις και τις ανάγκες της αγοράς, τα «50 Χρόνια ΠΛΑΙΣΙΟ - RetailBusiness Awards 2019» εισήγαγαν στη φετινή διοργάνωση, για πρώτη φορά, νέες κατηγορίες βράβευσης, τόσο για τους λιανεμπόρους όσο και για τους προμηθευτές, πιστά πάντα στη λογική και στη φιλοσοφία τους πως τα βραβεία πρέπει να προκύπτουν μέσα από ξεκάθαρες και απόλυτα διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες.



Σημειώνεται πως οι νικητές, για ακόμη μια χρονιά, αναδείχθηκαν μετά την αξιολόγηση και ψηφοφορία ευρύτατης επιτροπής αξιολόγησης, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι 19 θεσμικών φορέων και ινστιτούτων της ελληνικής αγοράς (ΣΕΒΤ, IFES, ΕΣΒΕΠ, ΕΣΕΕ, GRECA, ΣΔΕ, Σύνδεσμος Franchise Ελλάδος, ΣΕΛΠΕ, ΣΕΒ, ΙΕΛΚΑ, European Communication Institute, Supply Chain Institute, IAB Hellas, ΣΕΠΟΑ, ΕΔΕΕ, ΙΠΕ, ECR Hellas, ΕΙΜ και Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ), επικεφαλής εταιρειών μετρήσεων και ερευνών (GfK, ΙRI, Nielsen) και αναγνωρισμένοι εκπρόσωποι του ακαδημαϊκού χώρου, με την KPMG να αποτελεί και φέτος τον ελεγκτικό φορέα της διοργάνωσης.





Προμηθευτές της Χρονιάς, βάσει της έρευνας που πραγματοποίησε για μία ακόμα φορά, αποκλειστικά για το περιοδικό RetailBusiness και την Direction Business Network, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Γιώργο Πανηγυράκη, αναδείχθηκαν οι Unilever Hellas (Non Food), Mπάρμπα Στάθης (Food & Drink), B/S/H (Λευκές - Μαύρες Συσκευές) και Huwaei Hellas (Τεχνολογία).



Επιπλέον, Τιμητικά Βραβεία δόθηκαν στη Lidl Hellas για την επιτυχημένη πορεία 20 ετών στη χώρα μας, την Πλαίσιο για την επέτειο 50 χρόνων δραστηριοποίησης και την ΑΒ Βασιλόπουλος για τα 80 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά. Με το βραβείο Rising Star τιμήθηκε ο ΟΠΑΠ για την ανάπτυξη του δικτύου Play, ενώ η REDS έλαβε τη διάκριση Retail Investment για τη σημαντική επέκταση που πραγματοποιεί στο Smart Park.

Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών



«Σήμερα συμπληρώνονται 17 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας, σε μια ξεκάθαρη απόδειξη αφενός της σημασίας του θεσμού, αφετέρου της δυναμικής της αγοράς και των ανθρώπων της», ανέφερε στο χαιρετισμό του ο εκδότης της Direction Business Network, Βαγγέλης Παπαλιός, για να προσθέσει πως «πάγια αρχή μας, άλλωστε, και μοναδική μας επιδίωξη ευθύς εξ αρχής, ήταν να στηρίζουμε και να τιμάμε τις Αξίες και τους Άριστους. Αυτό είναι και το “μυστικό” της επιτυχίας και χάρη σε αυτήν τη λογική καθιερώθηκε, σχεδόν από τα πρώτα του βήματα, ως ο πιο σημαντικός και καταξιωμένος θεσμός για το Λιανεμπόριο και τη Βιομηχανία στην Ελλάδα και ένας από τους πιο σημαντικούς του Ελληνικού Επιχειρείν».



Από τη μεριά του, ο Retail Manager Αριστοτέλης Παντελιάδης και Διευθύνων Σύμβουλος της Metro/My market, που αναδείχθηκε Retailer of The Year, δήλωσε σχετικά με τη διπλή διάκριση τα εξής: «Είμαι πολύ ευτυχής και για τις δύο βραβεύσεις, γιατί θεωρώ ότι αφορούν όλη την ομάδα μας και όλη τη δουλειά την οποία κάναμε και ολοκληρώσαμε μετά από το τριετές πλάνο ενσωμάτωσης της Βερόπουλος, το οποίο στέφθηκε από επιτυχία. Δουλέψαμε πολύ και σκληρά, αλλά ταυτόχρονα ήταν μία διαδικασία συναρπαστική και ενδιαφέρουσα. Είχαμε σχεδιάσει μια πορεία τριών ετών με όλα τα στάδια. Τώρα που πέρασε αυτό το διάστημα, μπορώ να πω ότι πράγματι τα πετύχαμε όλα όπως τα είχαμε σχεδιάσει. Φυσικά, πάντα πρέπει να γινόμαστε καλύτεροι και να καλύπτουμε τις ανάγκες του καταναλωτή με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε να βελτιωνόμαστε, και αυτό θα κάνουμε. Ελπίζω ότι τα δυσκολότερα είναι πίσω μας και ότι μπορούμε να αισιοδοξούμε για το μέλλον. Ωστόσο, τα καλύτερα δεν θα έρθουν από μόνα τους. Πρέπει να δουλέψουμε και να προσπαθήσουμε γι’ αυτό».



Επίσης, ο Γιώργος Γεράρδος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Πλαίσιο Computers, που υπήρξε ο Χορηγός Τίτλου της διοργάνωσης, στον εισαγωγικό χαιρετισμό του αναφέρθηκε στο ορόσημο των 50 χρόνων πορείας που γιορτάζει φέτος η αλυσίδα και έδωσε το στίγμα για τη συνέχεια, τονίζοντας πως «και τα 50 χρόνια είμαστε κερδοφόροι. Ήμασταν κερδοφόροι και στην ύφεση, ενώ είχαμε και πολύ καλό cashflow. Γι’ αυτό δε το οποίο είμαστε περήφανοι, είναι ότι καθ’ όλην τη διάρκεια της ύφεσης δεν μειώσαμε ποτέ το μισθό κανενός εργαζομένου. Πλέον μπαίνουμε στο 2019 με μισό αιώνα ιστορίας, εμπειρίας και πλήρους αξιοπιστίας. Αυτή είναι η παρακαταθήκη που μας χάρισαν τα 50 χρόνια μας. Ξεχνάμε λοιπόν την ύφεση και κάνουμε νέες επενδύσεις. Ακολουθεί μία νέα γενιά στελεχών, η εξαιρετική ομάδα των 1.500 ανθρώπων που έχουμε και στους οποίους χρωστάμε την επιτυχία μας. Έτσι προχωράμε μπροστά στον επόμενο κύκλο ανάπτυξης. Το αξίζουμε και εμείς και η ελληνική κοινωνία».

Η διοργάνωση



Τα «50 Χρόνια ΠΛΑΙΣΙΟ - RetailBusiness Awards 2019» διοργανώθηκαν από την Direction Business Network και το περιοδικό RetailBusiness και πραγματοποιήθηκαν, όπως κάθε χρονιά, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Διοργανώθηκαν σε συνεργασία με την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) και το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ), ενώ η KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. αποτέλεσε για 14η συνεχή χρονιά τον ελεγκτικό φορέα της διοργάνωσης, διασφαλίζοντας την εγκυρότητα της διαδικασίας.





Χορηγός τίτλου ήταν το Πλαίσιο, ενώ ο ΟΠΑΠ Μεγάλος Χορηγός. Η ΑΒ Βασιλόπουλος ήταν χορηγός των κατηγοριών «Προμηθευτής της Χρονιάς» Food & Drink και Νon Food και τα Μy market των κατηγοριών Supplier’s CSR Campaign, Supplier’s Brand Campaign και Supplier’s Social Media Campaign. Τelecoms Provider ήταν η Wind και χορηγοί οι Σκλαβενίτης, Dimello, West Sales & Marketing Agency, EVIN Intzoglou, Φυσικό Μεταλλικό Νερό Ζαγόρι, Screens Hellas και Tζώρτζης Α.Ε., ενώ Official Partners ήταν οι Ogilvy, The Design Agency, ImagePro, Music4Media, flexbook, Future Μodels Management και Ελληνικά Κελλάρια Οίνων. Eπίσης, τη διοργάνωση υποστήριξαν οι Pressious Αρβανιτίδης (Εκτυπώσεις), Polichromo (Ψηφιακές Εκτυπώσεις) και Mass Courier (Διανομές). Χορηγοί διαδικτυακής επικοινωνίας ήταν τα Advertising.gr, BusinessNews.gr και Euro2day.gr, ενώ χορηγός τηλεοπτικής επικοινωνίας το SBC.