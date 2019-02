Το Τwitter ετοιμάζει κανόνες για τις πολιτικές διαφημίσεις ενόψει ευρωεκλογών

H διαδικτυακή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωση Twitter ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει «εργαλεία» που θα είναι διαθέσιμα στην Ευρώπη και θα επιτρέπουν στους ψηφοφόρους να αναγνωρίζουν τις πολιτικές διαφημιστικές καμπάνιες, ενόψει ευρωεκλογών.

Το twitter, όπως εκτιμά το Reuters το οποίο μετέδωσε και την πληροφορία προχώρησε στη κίνηση με φόντο τις κατηγορίες που έχουν δεχθεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον ρόλο στις εκλογικές διαδικασίες, ενώ η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκφράσει τις υποψίες της για τον ρόλο της Ρωσίας σε τέτοιου είδους εκστρατείες.

Το Twitter ήδη έχει εφαρμόσει την αναθεωρημένη πολιτική της σχετικά με τις πολιτικές διαφημίσεις, τόσο κατά τη διάρκεια των πρόσφατων ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ όσο και σε Ινδία και Αυστραλία, χώρες στις οποίες σύντομα θα διεξαχθούν εκλογικές αναμετρήσεις.

Συγκεκριμένα, η νέα πολιτική του Twitter πρόκειται να επιτρέπει την προβολή μέσω αναρτήσεων στο Κέντρο Διαφάνειας Διαφημίσεων με λεπτομέρειες σχετικά με τα στοιχεία χρέωσης, τις δαπάνες διαφημίσεων και τη δημογραφική στόχευση. Οι διαφημίσεις θα είναι διαθέσιμες επ’ αόριστο.

Σε ανάρτηση επισημαίνεται άλλωστε «Η πολιτική μας για τις διαφημιστικές καμπάνιες διευρύνεται για να καλύψει τις #EUElections2019, παρέχοντας στο κοινό ένα επιπλέον επίπεδο γνώσης για το ποιος εκτελεί διαφημίσεις πολιτικής καμπάνιας στο Twitter».

Our Ads Transparency Center & political campaigning ads policies are expanding to India, the EU, & Australia. We believe in offering meaningful transparency around the advertising products we offer, particularly those that are used during elections https://t.co/kYkCeczXuO