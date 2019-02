Διάσπαση στους Εργατικούς της Βρετανίας λόγω Brexit και αντισημιτισμού του Τζ. Κόρμπιν

Επτά βουλευτές ανακοίνωσαν την παραίτησή τους από το Εργατικό Κόμμα εξαιτίας της στάσης της ηγεσίας του κόμματος και ειδικότερα του ηγέτη του Τζέρεμι Κόρμπιν στην υπόθεση του Brexit και του αντισημιτισμού.

Οι επτά θα διατηρήσουν τις έδρες τους στη Βουλή των Κοινοτήτων ως ανεξάρτητοι. Την επταμελή ομάδα των ανεξάρτητων συγκροτούν οι Τσούκα Ουμούνα, Μάικ Γκέιπς, Λουτσιάνα Μπέργκερ, Αν Κόφειϊ, Κρις Λέσλι, Γκάβιν Σούκερ, Άντζελα Σμιθ οι οποίοι φέρονται να έχουν σχηματίσει το λεγόμενο «ανεξάρτητο γκρουπ».

Η σημαντικότερη αποχώρηση είναι αυτή του βρετανονιγηριανού βουλευτή Τσούκα Ουμούνα ο οποίος υπήρξε το 2015 ένα από τα φαβορί για την ηγεσία του βρετανικού Εργατικού Κόμματος αλλά απέσυρε ξαφνικά την υποψηφιότητα του.

O Oυμούνα έχει βρεθεί στη προμετωπίδα των βουλευτών που υποστηρίζει τη παραμονή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ είναι και από τους βασικούς υποστηρικτές της καμπάνιας People's Vote για τη διεξαγωγή ενός δεύτερου δημοψηφίσματος για το Brexit.

Στις πρώτες του δηλώσεις απέκλεισε ένωση με τους Φιλελεύθερους Δημοκράτες προσθέτοντας ότι ο σχηματισμός «θέλει να κομίσει κάτι καινούριο».

Ο Κόρμπιν ο οποίος δήλωσε απογοητευμένος για την εξέλιξη, αντιμετωπίζει δημόσιες διαμαρτυρίες και έντονες επικρίσεις, εδώ και αρκετό καιρό για το ζήτημα. Συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 2018, η διαμάχη αυτή πήρε εκ νέου ανεξέλεγκτες διαστάσεις όταν Εβραϊκές Οργανώσεις και προσωπικότητες διέρρηξαν τους παραδοσιακούς δεσμούς τους με το Εργατικό Κόμμα.

Ο Κόρμπιν, όπως αποκαλύφθηκε, το 2012 είχε αμφισβητήσει την αφαίρεση μιας τοιχογραφίας του Κάλεν Οκερμαν, που μοιάζει σαν σκηνή βγαλμένη από τα Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών.

Το 2009, ο Κόρμπιν είχε περιγράψει τη λιβανέζικη τρομοκρατική ομάδα, όπως εξάλλου και την παλαιστινιακή τρομοκρατική Χαμάς, ως «φίλους». Επτά χρόνια αργότερα, εξήγησε ότι «απλά χρησιμοποιούσε μία περιεκτική γλώσσα που με καλύτερη γνώση δεν θα χρησιμοποιούσε».

Ο Κόρμπιν, επίσης, συναντήθηκε το 2009 με τον Ντιάμπ Αμπού Τζαχτζά, έναν Βελγο-λιβανέζο ακτιβιστή, του οποίου η Αραβική Ευρωπαϊκή Λέγκα είχε δημοσιεύσει σχέδιο με το οποίο αρνούνταν το Ολοκαύτωμα. Ο Κόρμπιν, αρχικά, αρνήθηκε τη συνάντηση με τον ακτιβιστή, αλλά μετά τη «θυμήθηκε» χάρη σε κοινή τους φωτογραφία

Παρά τον μικρό αριθμό των βουλευτών που αποχώρησαν είναι το μεγαλύτερο σχίσμα στο Εργατικό Κόμμα από τότε που τέσσερις βουλευτές έφυγαν στη δεκαετία του 1980 για να σχηματίσουν το Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα.

