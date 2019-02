Economist: H επαναλειτουργία της Χάλκης θα βελτίωνε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις

Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις θα μπορούσαν να βελτιωθούν αν επαναλειτουργούσε η Θεολογική Σχολή της Χάλκης, αναφέρει σε εκτενές αφιέρωμά του το βρετανικό περιοδικό The Economist, αναδεικνύοντας τη σημασία της Σχολής για την Ορθοδοξία.

Ο Economist επισημαίνει πως παρά τις πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση για το άνοιγμα της σχολής, διαδοχικές τουρκικές κυβερνήσεις από το 1971 - οπότε και απαγορεύτηκε η λειτουργία της Σχολής - έχουν απορρίψει το αίτημα. Αποτέλεσμα η Σχολή να «κατοικείται» από μερικούς ιερείς, έναν μάγειρα και μερικούς κηπουρούς, σημειώνει ο Economist.

Τo βρετανικό περιοδικό υπογραμμίζει πως πολλοί απόφοιτοι της Χάλκης - η οποία ιδρύθηκε το 1844 - εν τέλει ανέλαβαν την θέση του οικουμενικού πατριάρχη, όμως σήμερα πρόκειται για «μία σχολή χωρίς μαθητές».

Υπενθυμίζεται πως στην πρόσφατη επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στην Τουρκία ο Ταγίπ Ερντογάν έθεσε και πάλι πως την επαναλειτουργία της Χάλκη ως διμερές κι όχι ως διεθνές θέμα, ζητώντας ως αντάλλαγμα παραχωρήσεις όσον αφορά την εκλογή μουφτήδων στην Θράκη.

Αξιοσημείωτο πάντως είναι το γεγονός ότι το άρθρο τοy Εconomist «μοιράστηκε» στο twitter o αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα, Τζέφρι Πάϊατ.

Alexis Tsipras is the first sitting Greek prime minister in history to visit the Halki seminary https://t.co/DRKWOVQYEZ