ΗΠΑ: Η Ουάσινγκτον ενημερώθηκε επισήμως για την αλλαγή του ονόματος των Σκοπίων

Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην «Βόρεια Μακεδονία» ανακοίνωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση ενημερώθηκε επισήμως από την βορειομακεδονική κυβέρνηση για την αλλαγή του ονόματος του βαλκανικού κράτους.

"Σήμερα, η αμερικανική κυβέρνηση έλαβε επίσημη ενημέρωση για την αλλαγή του ονόματος της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας. Αναλόγως, θα ξεκινήσουμε άμεσα να χρησιμοποιούμε το νέο τροποποιημένο όνομα και θα αρχίσουμε τη διαδικασία της αλλαγής αναφορών σε ιστοτόπους, επίσημα έγγραφα και αλλού", αναφέρει με tweet της η αμερικανική πρεσβεία των Σκοπίων.

Today, the U.S. government received official notification of the name change to the Republic of North Macedonia. In accordance, we will begin using the newly modified name immediately and will start the process of changing references on web pages, official documents, & elsewhere