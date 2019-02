Πυροβολισμοί στο Ιλινόις των ΗΠΑ - Πολλοί τραυματίες, οι 4 αστυνομικοί

Ένας ένοπλος άνοιξε πυρ σήμερα το απόγευμα στην πόλη Ορόρα του Ιλινόι, τραυματίζοντας πολλούς ανθρώπους μεταξύ των οποίων και τέσσερις αστυνομικούς, πριν συλληφθεί από τους συναδέλφους τους, όπως ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο δήμος επιβεβαίωσε μέσω του Twitter ότι ο ύποπτος έχει συλληφθεί.

UPDATE: Aurora police say shooter has been apprehended, no official confirmation of injuries at large industrial park at Archer & Highland. @WGNNews pic.twitter.com/kupqewShp1

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία ελέγχου των όπλων, του καπνού και των εκρηκτικών υλών (ATF) ανέφερε επίσης ότι πράκτορές της έσπευσαν στην περιοχή όπου αναφέρθηκαν "πυροβολισμοί σε μια κατασκευαστική εταιρεία".

Οι αρχές ενημέρωσαν τους γονείς των μαθητών ότι απέκλεισαν τα σχολεία για την ασφάλειά τους και ότι δεν επιτρέπεται να μπει ή να βγει κανείς από τα σχολικά κτίρια και κάλεσαν επίσης τους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή.

Σε βίντεο που μεταδόθηκαν από τοπικά μέσα ενημέρωσης διακρίνονται πολλά περιπολικά να έχουν περικυκλώσει ένα εμπορικό κτίριο στη λεωφόρο Άρτσερ της Ορόρα.

Ένας υπάλληλος της εταιρείας, που κατάφερε να ξεφύγει από το κτήριο, δήλωσε ότι είδε έναν άνδρα να κρατά πιστόλι με λέιζερ. Όπως είπε αναγνώρισε στον δράστη έναν συνάδελφό του. Πρόσθεσε ότι είδε άλλους συνάδελφούς του τραυματισμένους και ότι ο δράστης πυροβολούσε αδιακρίτως.

«Ένας από τα παιδιά που βρισκόταν στο γραφείο μας είπε: αυτός πυροβολεί και άρχισε να τρέχει, αιμορραγώντας πολύ άσχημα. Άκουσα πυροβολισμούς και μετά καταφέραμε να βγούμε από το κτήριο», σημείωσε.

Σημειώνεται ότι η Ορόρα απέχει περίπου 60 χιλιόμετρα δυτικά του Σικάγο.

ALERT: There is an active shooter near Highland and Archer. Aurora Police are on the scene. More information will be available soon.