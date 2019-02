Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο στο Νόρφολκ των ΗΠΑ με 2 τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στις ΗΠΑ μετά από αναφορές για πυροβολισμούς στο εμπορικό κέντρο MacArthur στο Νόρφολκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και αποκλείστηκε η περιοχή.

#BREAKING VIDEO: This is the scene outside MacArthur Center in Downtown Norfolk. Shots were fired inside, the manager confirms. https://t.co/8mJInHLJAz pic.twitter.com/UPUCeXl8lU

#NPDNews #NorfolkPD are on scene @MacArthurcenter after a fight inside the mall lead to shots being fired. 2 people taken to the hospital with non-life threatening injuries. Please avoid the area while we investigate. #submitAtip at @nfvacrimeline More to follow when available.