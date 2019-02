Ακόμη ένα εμπόδιο στη Τ. Μέι βάζουν οι ευρωσκεπτικιστές των Τόρις

Μπορεί σήμερα η διαδικασία στο βρετανικό κοινοβούλιο να έχει τη διαδικασία ρουτίνας καθώς οι τροπολογίες που θα τεθούν προς ψήφιση δεν έχουν τη βαρύτητα προηγουμένων ψηφοφοριών, όμως οι ευρωσκεπτικιστές του Συντηρητικού Κόμματός της βάζουν έναν ακόμα πονοκέφαλο για τη Τερέζα Μέι.

Τα μέλη της ERG (European Research Group) , σύμφωνα με την «Guardian», είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένα με τη διατύπωση μίας συγκεκριμένης τροπολογίας, καθώς όπως υποστηρίζουν αποκλείει το no deal Brexit.

1/3 Ok: let's send the right signals. (But is the EU really hanging on a non-binding motion at 5pm on a Thursday afternoon?)



Conservative MPs really ought not to be associated with anything, express or implied, which seems to take no deal off the table. https://t.co/9uGEEQe8MC