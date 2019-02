Σύσταση τεχνικών κλιμακίων για τα ΜΟΕ συμφώνησαν Αποστολάκης - Ακάρ

Συνάντηση διάρκειας περίπου μισής ώρας είχαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος Αποστολάκης με τον Τούρκο ομόλογό του, Χουλουσί Ακάρ, στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, στο περιθώριο της διήμερης Υπουργικής Συνόδου του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με το τουρκικό Yπουργείο Άμυνας, οι δύο Υπουργοί συμφώνησαν στο να συσταθούν τεχνικά κλιμάκια εργασίας, που θα μελετήσουν ζητήματα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ειδικά σε ό,τι αφορά τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

«Συμφωνήσαμε τον προγραμματισμό στο άμεσο μέλλον συναντήσεως αντιπροσωπειών των δύο χωρών, προκειμένου να συμφωνηθεί το πλαίσιο Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης», επισήμανε ο Έλληνας υπουργός μετά τη συνάντηση.

«Η Άγκυρα και η Αθήνα πρέπει να εργαστούν για να βρουν ειρηνικές λύσεις στα προβλήματα», είπε ο Χουλουσί Ακάρ, όπως ανέφερε στο Twitter το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

