Ρεπορτάζ «σοκ» του Γαλλικού Πρακτορείου για τα νοσοκομεία στη Βενεζουέλα

Με ένα ρεπορτάζ «σοκ» το Γαλλικό Πρακτορείο καταγράφει την κατάσταση στα νοσοκομεία της Βενεζουέλας και τις συνθήκες που επικρατούν στα παιδιατρικά τμήματα, όπου καταγράφονται στοιχεία για υποσιτισμό και έλλειψη φαρμάκων. Την ίδια στιγμή ο Νικολάς Μαδούρο εξακολουθεί να αρνείται την ανθρωπιστική βοήθεια.

Λίγες μόνο μέρες μετά το συγκλονιστικό οδοιπορικό του BBC στα νοσοκομεία της χώρας, ήταν η σειρά του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) να μεταφέρει από πρώτο χέρι τι πραγματικά συμβαίνει στη κάποτε πλουσιότερη χώρα της Λατινικής Αμερικής η οποία έχει πέσει θύμα των καταστρεπτικών πολιτικών του Νικολάς Μαδούρο.

Το ρεπορτάζ σοκάρει πραγματικά καθώς το AFP αναφέρει ότι στην παιδιατρική κλινική Λος Σαμάνες του Μαρακάι, περίπου 100 χλμ από το Καράκας, η Γεμιλάι Ολιβάρ μετέφερε το μόλις δύο μηνών σκελετωμένο κοριτσάκι της, τη Ροσμιλάι, αφήνοντας πίσω στο σπίτι άλλα έξι πεινασμένα παιδιά. Το μωρό θα έπρεπε να ζυγίζει περίπου 5,5 κιλά, αλλά το βάρος του μόλις που φθάνει το μισό.

Από τα 15 με 20 παιδιά που οδηγούνται καθημερινά στην παιδιατρική πτέρυγα του Κεντρικού Νοσοκομείου το 60%-70% εμφανίζουν σημάδια υποσιτισμού, λένε πηγές του νοσοκομείου.

As Venezuela's government and opposition quarrel over foreign humanitarian aid, the saddest face of the crisis is indeed that of suffering children - but thanks to a team of medics and a Venezuelan NGO, some young children are on track to a happier health https://t.co/jT7oY4pOab pic.twitter.com/qEmjdGyrAn