Γκ. Φερχόφστατ προς Τζ. Κόντε: Είστε μαριονέτα των Σαλβίνι-Ντι Μάιο

Σε ολομέτωπη επίθεση εναντίον της λαϊκιστικής κυβέρνησης της Ιταλίας και του πρωθυπουργού της Τζουζέπε Κόντε προχώρησε χθες ο ευρωβουλευτής Γκι Φερχόφστατ.

Με αφορμή τη γενικότερη στάση της χώρας από τον σχηματισμό της κυβέρνησης των Πέντε Αστεριών και της Λέγκας του Βορρά η οποία τοποθέτησε τον Κόντε ως πρωθυπουργό, ο Φερχόφστατ δήλωσε «με πονά να βλέπω τον πολιτικό εκφυλισμό μιας χώρας με την ιστορία της Ιταλίας».

I love Italy, it's the place where our European civilization was born. It's very painful for me to see such political degeneration. Watch my full speech pic.twitter.com/vB3gRqZ4iz