Ν. Ντιμιτρόφ: Τίθεται σε ισχύ η Συμφωνία των Πρεσπών

«Έχουμε μόλις ανταλλάξει την τελική ρηματική διακοίνωση. Η Συμφωνία Πρεσπών τίθεται σε ισχύ!» αναφέρει σε ανάρτησή του, στα αγγλικά, στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, ο υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας πλέον, Νίκολα Ντιμιτρόφ.

Στέλνει μάλιστα το μήνυμα: «Ας είναι σήμερα η απαρχή μιας μακράς φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το παρελθόν μας, αλλά μπορούμε και θα διαμορφώσουμε το μέλλον της φιλίας, της εταιρικής σχέσης και της συνεργασίας μας».

Ο κ. Ντιμιτρόφ εμφανίζεται πλέον, στο προφίλ του στο τουίτερ, ως υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας.

Δείτε την ανάρτηση του Ν. Ντιμιτρόφ:

We have just exchanged the final note verbale: Prespa Agreement enters into force! May today be the beginning of a long friendship between Greece and North Macedonia. We can’t change our past, but we can and we will shape our future of friendship, partnership and cooperation.