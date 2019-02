Τ. Μέι: Κανείς δεν θέλει άτακτη έξοδο από την ΕΕ

Με το βλέμμα στην ανάγκη των αλλαγών επί του backstop, την πολιτική για την αποφυγή των σκληρών ιρλανδικών συνόρων, η Μέι επέμεινε στην ανάγκη αυτοσυγκράτησης την ώρα των διαπραγματεύσεων, αλλά υπογράμμισε την πεποίθησή της ότι είναι δυνατή η επίτευξη μίας συμφωνίας που θα πάρει τελικά το πράσινο φως από το κοινοβούλιο.

Μιλώντας στη βρετανική βουλή η πρωθυπουργός της Βρετανίας ανακοίνωσε ότι στις 27 Φεβρουαρίου θα συζητηθεί η πρόοδος των συνομιλιών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με το Brexit, επισημαίνοντας εκ νέου ότι κανείς δεν επιθυμεί άτακτη έξοδο από την Ε.Ε.

Η Μέι τόνισε ότι οι βουλευτές θα συζητήσουν μια τροποποιητική πρόταση του Brexit την ερχόμενη Πέμπτη και θα χρειαστεί χρόνος για μια αναθεωρημένη συμφωνία.

«Αν όμως δεν υπάρξει συμφωνία μέχρι την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου, η κυβέρνηση θα κάνει μια δήλωση στους βουλευτές εκείνη την ημέρα και θα διεξαγάγει μια συζήτηση επί μιας τροποποιήσιμης πρότασης την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου» προσθεσε η πρωθυπουργός.

