Τουρκική πρεσβεία: Απολύτως απαράδεκτο να κυκλοφορεί ελεύθερος ο Κουφοντίνας

Με μια σκληρή ανακοίνωση στο Twitter η τουρκική πρεσβεία χαρακτηρίζει απαράδεκτο το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση ενέκρινε νέα εξαήμερη άδεια στον τρομοκράτη Δημήτρη Κουφοντίνα δίνοντάς του, όπως τονίζει, τη δυνατότητα να περιφέρεται ελεύθερα γύρω από τα θύματα του και τις οικογένειές τους.

«Είναι απολύτως απαράδεκτο ότι ο Κουφοντίνας, ένας τρομοκράτης που δεν δείχνει μετάνοια για τα αχαρακτήριστα εγκλήματά του, μπορεί να κάνει συχνά διακοπές από τη φυλακή και να περιπλανάται ελεύθερα γύρω από τα επιζώντα θύματα του και τις οικογένειές τους», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση.

It is totally unacceptable that Koufodinas, a terrorist who shows no repentance for his despicable crimes, is allowed to take frequent vacations from prison and freely roam around his surviving victims and the families of the deceased. @PrimeministerGR