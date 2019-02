Με νέα NAVTEX «στρώνει» η Άγκυρα το χαλί για τη συνάντηση Αποστολάκη-Ακάρ

Ένα 24ωρο πριν από την συνάντηση που αναμένεται να έχουν στο περιθώριο της συνάντησης του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες οι υπουργοί άμυνας Ελλάδας και Τουρκίας, η Άγκυρα συνεχίζει να προκαλεί.

Αν και αντικείμενο της πρώτης συνάντησης Ακάρ - Αποστολάκη με την ιδιότητα τους ως Υπουργών Άμυνας, είναι η μείωση της έντασης, η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX (0251/19) με την οποία αναγγέλλει την διεξαγωγή ασκήσεων με πραγματικά πυρά σε μια περιοχή εντός του ελληνικού FIR και εντός της ελληνικής ζώνης ευθύνης για Έρευνα και Διάσωση (SRR). Δεν είναι τυχαίο ότι η περιοχή της άσκησης έχει επιλεγεί με τέτοιο τρόπο που να παραπέμπει και στην αμφισβήτηση της ελληνικής υφαλοκρηπίδας στην συγκεκριμένη περιοχή νότια του Καστελόριζου.

Η έκδοση δεκάδων NAVTEX και NOTAM’s από τις τουρκικές Αρχές αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των συνομιλιών και για την υιοθέτηση ΜΟΕ, αν και θεωρείται μάλλον απίθανο να αλλάξει η τουρκική τακτική που στοχεύει στο «πριόνισμα» ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.





Η τουρκική NAVTEX:



TURNHOS N/W : 0251/19

MEDITERRANEAN SEA

LIVE FIRING EXERCISE, ON 12 FEB 19 FROM 0730Z TO 0830Z IN AREA BOUNDED BY;

35 00.00 N - 029 41.00 E

35 00.00 N - 030 30.00 E

34 30.00 N - 030 30.00 E

34 30.00 N - 029 42.00 E

Ν.Μ.