Μόσχα και Άγκυρα ανέφεραν παραβιάσεις της εκεχειρίας στην Συρία

Η ρωσική πλευρά στην Επιτροπή Ρωσίας-Τουρκίας για την επιτήρηση της εφαρμογής της εκεχειρίας στην Συρία ανέφερε μία παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός κατά το τελευταίο 24ωρο, ενώ η τουρκική πλευρά κατέγραψε πέντε παραβιάσεις, σύμφωνα με το αρμόδιο κέντρο του ρωσικού υπουργείου Άμυνας ( Center for Reconciliation of Opposing Sides and Refugee Migration).

“Στην διάρκεια του τελευταίου 24ωρου, η ρωσική πλευρά στην Επιτροπή Ρωσίας-Τουρκίας για τις παραβιάσεις της Κοινής Συμφωνίας κατέγραψε μία περίπτωση πυροβολισμών στην επαρχία του Χαλεπίου. Η τουρκική πλευρά ανέφερε πέντε περιπτώσεις παραβίασης της εκεχειρίας στην Χάμα (τρεις) και στο Χαλέπι (δυο) σύμφωνα με την ημερήσια αναφορά του κέντρου.

Πηγή: ΑΕΠ-ΜΠΕ