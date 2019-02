Βραζιλία: Δέκα νεκροί από φωτιά στο προπονητικό κέντρο της Φλαμένγκο

Τραγωδία έλαβε χώρα στη Βραζιλία με 10 ποδοσφαιριστές της ομάδας Φλαμένγκο να χάνουν τη ζωή τους μετά από φωτιά σε κτήριο των ακαδημιών.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, η φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στο προπονητικό κέντρο Urubu's Nest.

Η πυροσβεστική υπηρεσία του Ρίο Ντε Τζανέιρο επιβεβαίωσε ότι οι νεκροί είναι νεαροί ηλικίας 14-17 ετών που κοιμόντουσαν την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

