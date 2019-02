Ντ. Τουσκ: Δεν υπήρξε σημαντική πρόοδο στις συνομιλίες για το Brexit

Στην εκτίμηση ότι η επίσκεψη της πρωθυπουργού της Βρετανίας Τερέζα Μέι σήμερα στις Βρυξέλλες δεν οδήγησε στην επίτευξη σημαντικής προόδου εξέφρασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ ωστόσο τόνισε ότι οι συνομιλίες για το Brexit μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βρετανίας θα συνεχιστούν.

«Δεν είδαμε σημαντική πρόοδο. Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν» επισήμανε μ ανάρτησή του στο Τwitter o Τουσκ.

Meeting PM @theresa_may on how to overcome impasse on #brexit. Still no breakthrough in sight. Talks will continue. pic.twitter.com/vn2CVybc1j