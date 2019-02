Στους 10 οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίου στην Κωνσταντινούπολη

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την κατάρρευση της οκταώροφης πολυκατοικίας στη Μάλτεπε στη συνοικία Καρτάλ στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης ενώ δεκατρείς ακόμη έχουν τραυματιστεί ενώ νωρίτερα ένα κοριτσάκι 5 ετών ανασύρθηκε ζωντανό από τα συντρίμμια 18 ώρες μετά την κατάρρευση.

Σημειώνεται, ότι η πολυκατοικία διέθετε 14 διαμερίσματα στα οποία διέμεναν 43 άνθρωποι.

Προς το παρόν δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια της τραγωδίας, η οποία σημειώθηκε στις 16:00 (τοπική ώρα, 15:00 ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης Αλί Γερλικαγιά, οι τρεις πάνω όροφοι του κτιρίου είχαν χτιστεί παράνομα, ενώ στο ισόγειο λειτουργούσε χωρίς άδεια ένα εργαστήριο υφαντουργίας.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους λίγα λεπτά προτού ανασυρθεί ζωντανό το κορίτσι ο Γερλικαγιά δήλωσε ότι οι διασώστες «μίλησαν σε ένα κορίτσι με το όνομα Χαβά». «Μιλάνε μαζί της τώρα. Ελπίζουμε με τις προσευχές μας και τις προσπάθειές τους να φτάσουμε σε αυτό το κορίτσι», πρόσθεσε.

Ο Γερλικαγιά διευκρίνισε ότι από τους 12 τραυματίες που νοσηλεύονται σε διάφορα νοσοκομεία οι τρεις είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Τα σωστικά συνεργεία εργάζονταν όλη τη νύκτα αναζητώντας εγκλωβισμένους στα συντρίμμια, ενώ ανά τακτά χρονικά διαστήματα ζητούσαν να επικρατήσει απόλυτη ησυχία προκειμένου να μπορέσουν να αφουγκραστούν τυχόν ήχους από παγιδευμένους ανθρώπους.

LIVE: Search and Rescue (SAR) operations ongoing in Istanbul’s Maltepe/Kartal where a seven-storey building collapsed earlier today. #Turkey https://t.co/3CAEBeYSaO