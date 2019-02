ΗΠΑ: Άρση κυρώσεων σε στρατιωτικούς που θα αναγνωρίσουν τον Χ. Γκουαϊδό

Άρση κυρώσεων σε βάρος ανώτερων αξιωματικών του στρατού της Βενεζουέλας εξετάζει η Ουάσιγκτον, αν αυτοί αναγνωρίσουν τον Χ. Γκουαϊδό, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Τζον Μπόλτον.

«Οι ΗΠΑ θα εξετάσουν την άρση κυρώσεων ενάντια σε κάθε υψηλόβαθμο αξιωματικό του βενεζουελανό στρατό που υποστηρίζει τη δημοκρατία, και αναγνωρίζει την συνταγματικά εγκαθιδρυμένη κυβέρνηση του προέδρου Χουάν Γκουαϊδό. Αν όχι, το διεθνές χρηματοπιστωτικό κύκλωμα θα κλείσει ολοκληρωτικά», είπε ο Μπόλτον με tweet του.

The U.S. will consider sanctions off-ramps for any Venezuelan senior military officer that stands for democracy and recognizes the constitutional government of President Juan Guaido. If not, the international financial circle will be closed off completely. Make the right choice!