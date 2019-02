Πρέσβειρα της ΕΕ «για ασφαλές διαδίκτυο» η Μ. Σπυράκη

«Πρέσβειρα για ασφαλές διαδίκτυο» ορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Σπυράκη, όπως ανακοίνωσε η Επίτροπος για την Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία, Μαρίγια Γκάμπριελ.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω πως η οικογένεια των πρέσβεων για ασφαλές διαδίκτυο στην Ευρώπη μεγαλώνει» ανέφερε η κα Γκάμπριελ και εξέφρασε τις ευχαριστίες της στη Μαρία Σπυράκη «που συμμετέχει στην προσπάθειά μας για ένα διαδίκτυο που θα υπερασπίζεται τις ευρωπαϊκές αξίες, θα ενδυναμώνει τους πολίτες και θα φροντίζει για την ασφάλεια των παιδιών μας».

