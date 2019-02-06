Κατάρρευση κτιρίου στην Κωνσταντινούπολη - 1 νεκρός και 4 εγκλωβισμένοι
Κτίριο με 8 ορόφους κατέρρευσε σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή Καρτάλ, την ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης αφήνοντας πίσω τουλάχιστον έναν νεκρό, ενώ τέσσερις άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια, όπως μεταδίδει το ιδιωτικό τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και σωστικά συνεργεία, τα οποία προσπαθούν να φτάσουν στους 4 εγκλωβισμένους.
Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η κατάρρευση του κτιρίου προκλήθηκε από έκρηξη, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν επιβεβαιώνεται αυτή η πληροφορία.
Δείτε βίντεο από την κατάρρευση του κτιρίου:
Kartal'da binanın çökme anı kamerada #Kartal https://t.co/gttryLmotU pic.twitter.com/U2dMqwGFlx— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) 6 Φεβρουαρίου 2019
#BREAKING Six storey building collapsed in Istanbul, Turkey. Rescue works ongoing. #Maltepe #Kartal https://t.co/RqdA41duJa— Hatice ‘Deniz’ AVCI | #LIVE (@HaticeDenizAVCI) 6 Φεβρουαρίου 2019
Kartal'da 6 katlı 12 daireli bina çöktü. Binadaki tüm dairelerin dolu olduğu ileri sürülürken, itfaiye ekipleri, enkaz çevresinde sürekli çağrı yapıyor. pic.twitter.com/6MlpBE5Q1x— Hanifi Bayar (@HanifiBayar1) 6 Φεβρουαρίου 2019
Cevizlide mahallemizde 6 katlı bina çöktü #Kartal pic.twitter.com/SL8QfVkARj— Ahmet Aksu (@ahmetaksu_91) 6 Φεβρουαρίου 2019
Kartal’da 6 katlı bir bina çöktü.— Serkan Tanyildizi (@srkntnyldz) February 6, 2019
Olay yerinden ilk görüntüler.
Kurtarma çalışmaları devam ediyor.Umarım can kaybı yoktur.
İmar Barışı ve Kentsel Dönüşüm arasında bir seçime gidilmelidir.
Kentsel Dönüşüm ile İstanbul’da mevcut yapıların sağlamlaştırılması gerekmektedir.#Çarşamba pic.twitter.com/KN9iMvG1IQ