Κατάρρευση κτιρίου στην Κωνσταντινούπολη - 1 νεκρός και 4 εγκλωβισμένοι

Κτίριο με 8 ορόφους κατέρρευσε σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή Καρτάλ, την ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης αφήνοντας πίσω τουλάχιστον έναν νεκρό, ενώ τέσσερις άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια, όπως μεταδίδει το ιδιωτικό τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και σωστικά συνεργεία, τα οποία προσπαθούν να φτάσουν στους 4 εγκλωβισμένους.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η κατάρρευση του κτιρίου προκλήθηκε από έκρηξη, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν επιβεβαιώνεται αυτή η πληροφορία.

Δείτε βίντεο από την κατάρρευση του κτιρίου:

Kartal'da 6 katlı 12 daireli bina çöktü. Binadaki tüm dairelerin dolu olduğu ileri sürülürken, itfaiye ekipleri, enkaz çevresinde sürekli çağrı yapıyor. pic.twitter.com/6MlpBE5Q1x

Kartal’da 6 katlı bir bina çöktü.

Olay yerinden ilk görüntüler.

Kurtarma çalışmaları devam ediyor.Umarım can kaybı yoktur.

İmar Barışı ve Kentsel Dönüşüm arasında bir seçime gidilmelidir.

Kentsel Dönüşüm ile İstanbul’da mevcut yapıların sağlamlaştırılması gerekmektedir.#Çarşamba pic.twitter.com/KN9iMvG1IQ