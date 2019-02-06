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Κατάρρευση κτιρίου στην Κωνσταντινούπολη - 1 νεκρός και 4 εγκλωβισμένοι

Τετάρτη 06 Φεβρουαρίου 2019, 15:49
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Κατάρρευση κτιρίου στην Κωνσταντινούπολη - 1 νεκρός και 4 εγκλωβισμένοι

Κτίριο με 8 ορόφους κατέρρευσε σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή Καρτάλ, την ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης αφήνοντας πίσω τουλάχιστον έναν νεκρό, ενώ τέσσερις άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια, όπως μεταδίδει το ιδιωτικό τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και σωστικά συνεργεία, τα οποία προσπαθούν να φτάσουν στους 4 εγκλωβισμένους.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η κατάρρευση του κτιρίου προκλήθηκε από έκρηξη, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν επιβεβαιώνεται αυτή η πληροφορία.

Δείτε βίντεο από την κατάρρευση του κτιρίου:

ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΚΤΙΡΙΟ
ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ
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