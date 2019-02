Nτ. Τουσκ: Θέση στην κόλαση για όσους προώθησαν το Brexit

O πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, φάνηκε για μια ακόμα φορά ανυποχώρητος, μία μέρα πριν τη νέα επίσκεψη της πρωθυπουργού της Βρετανίας, Τερέζα Μέι, στις Βρυξέλλες, με στόχο να αρθεί το αδιέξοδο για το Brexit, ξεχώρισε όμως η δηλώση του ότι υπάρχει «ένας ιδιαίτερος χώρος στην κόλαση» για εκείνους που προώθησαν το Brexit στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς να έχουν σχέδιο για να συμβεί αυτό».

I've been wondering what that special place in hell looks like, for those who promoted #Brexit, without even a sketch of a plan how to carry it out safely.