Υπεγράφη το πρωτόκολλο προσχώρησης των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ

Πριν από λίγη ώρα οι χώρες του ΝΑΤΟ υπέγραψαν σήμερα στις Βρυξέλλες το πρωτόκολλο προσχώρησης των Σκοπίων στη συμμαχία με την ονομασία πλέον «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας».

Η υπογραφή του πρωτοκόλλου σημαίνει ότι τα Σκόπια θα μπορεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Συμμαχίας ως παρατηρητής, μέχρι την επικύρωση του πρωτοκόλλου από όλες τις συμμαχικές χώρες.

Στην τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου στη έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες παρίσταντο ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Γενς Στόλτενμπεργκ, ο υπουργός Εξωτερικών των Σκοπίων Νίκολα Ντιμιτρόφ και εκπρόσωποι των 29 χωρών μελών.

Σε μήνυμά του στο twitter o ΓΓ του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, έκανε λόγο για ιστορική ημέρα και ανέφερε πως ανυπομονεί για την στιγμή που στον περίβολο της συμμαχίας θα κυματίζουν 30 σημαίες κρατών, υπονοώντας την ένταξη των Σκοπίων στη Συμμαχία με πλήρη δικαιώματα.

