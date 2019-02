Ο Μαδούρο επικαλείται... εισβολή και μπλοκάρει την ανθρωπιστική βοήθεια

Του Γιάννη Μαντζίκου

Στη γέφυρα Τιέντιντας, η οποία συνδέει την πόλη Κουκουτά της Κολομβίας με την πόλη Ουρένα της Βενεζουέλας, παίζεται ένα ακόμα επεισόδιο του θρίλερ που ζουν οι πολίτες της κάποτε πλουσιότερης χώρας στη Λατινική Αμερική. Το καραβάνι της ανθρωπιστικής βοήθειας, το οποίο περιμένουν χιλιάδες βενεζοέλανοι «ως μάννα εξ ουρανού», δεν αναμένεται να περάσει όμως καθώς ο Νικολάς Μαδούρο, όπως κατήγγειλε πρώτη η αντιπολίτευση, διέταξε παραστρατιωτικές οργανώσεις να φράξουν τη γέφυρα.

Το γεγονός κατήγγειλαν στη συνέχεια ΜΚΟ, ανθρωπιστικές οργανώσεις αλλά και ο yπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο ο οποίος με σχετικό tweet ζήτησε για μια ακόμα φορά από τον Μαδούρο να αφήσει τη βοήθεια να περάσει τα σύνορα.

The Venezuelan people desperately need humanitarian aid. The U.S. & other countries are trying to help, but #Venezuela’s military under Maduro's orders is blocking aid with trucks and shipping tankers. The Maduro regime must LET THE AID REACH THE STARVING PEOPLE. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/L4ysYJaM6H