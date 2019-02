Στήριξη Σ. Κουρτς σε Χ. Γκουαϊδό για αποκατάσταση της δημοκρατίας

Τον Χ. Γκουαϊδό θα αναγνωρίσει ως μεταβατικό πρόεδρο η Αυστρία αν ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο δεν ανταποκριθεί στην έκκληση της ΕΕ για τη διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων προεδρικών εκλογών, ανακοίνωσε μέσω Twitter ο καγκελάριος Σεμπάστιαν Κουρτς.

"Μόλις είχα μια πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο Χ. Γκουαϊδό", έγραψε ο Κουρτς στο Twitter. "Έχει την πλήρη στήριξή μας για να αποκαταστήσει τη δημοκρατία στη Βενεζουέλα. Οι Βενεζουελάνοι έχουν υποφέρει υπερβολικά πολύ καιρό από κακοδιαχείριση και από την περιφρόνηση του κράτους δικαίου υπό τον Μαδούρο", σημείωσε.

Should Maduro not respond to the EU‘s call for free & fair presidential elections, we will acknowledge and support Juan Guaidó as President ad interim of #Venezuela .

I just had a very good phone call with President @jguaido. He has our full support to restore democracy in #Venezuela. Venezuelans have suffered too long from the mismanagement and disregard of the rule of law by the #Maduro regime.