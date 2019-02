Επιστολή Μπιλιράκη προς Τσίπρα για Βενεζουέλα: Η Ελλάδα να σταθεί στη σωστή πλευρά της ιστορίας

Έκκληση προς τον πρωθυπουργό της Ελλάδος να μην στηρίξει το καθεστώς του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα, όπου ταράζεται από τις μαζικές διαδηλώσεις χιλιάδων ανθρώπων που φωνάζουν «Ελευθερία! Ελευθερία! Ελευθερία!», και να βοηθήσει στην αποκατάσταση της δημοκρατίας απευθύνει ο ελληνοαμερικανός βουλευτής με επιστολή του η οποία δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Καθημερινή»

Στην επιστολή του ο ελληνοαμερικανός βουλευτής παροτρύνει τον Έλληνα πρωθυπουργό να τοποθετήσει στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών της Ευρώπης για αποκατάσταση της δημοκρατίας, επισημαίνει ότι οποιαδήποτε αντίληψη ότι η Αθήνα στηρίζει το καθεστώς Μαδούρο υπονομεύει τη φήμη της Ελλάδας και υπενθυμίζει ότι η χώρα μας είναι η γενέτειρα της δημοκρατίας.

Αναλυτικά, η επιστολή του αναφέρει τα εξής: «Οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχωρούν για να αναγνωρίσουν τον Χουάν Γκουαϊδό ως προσωρινό πρόεδρο της Βενεζουέλας την επόμενη εβδομάδα, σας γράφω ως Πρόεδρος της «Ελληνικής Ομάδας» (του Κογκρέσου) και σας παροτρύνω να τοποθετήσετε την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών της Ευρώπης και να βοηθήσετε στην αποκατάσταση της δημοκρατίας στη Βενεζουέλα.

Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος που η Ελλάδα είναι η γενέτειρα της δημοκρατίας και ότι σε μια εποχή που οι χώρες της γειτονικής Ελλάδας γίνονται όλο και πιο αυταρχικές η Ελλάδα έχει παραμείνει μια σταθερή δυτική δημοκρατία. Όλα αυτά δίνουν στην Ελλάδα ιδιαίτερη θέση και ιδιαίτερη ευθύνη για την προώθηση της δημοκρατίας παγκοσμίως. Σε μια εποχή όπου η ελληνική στάση στις Ηνωμένες Πολιτείες ως σταθερός δυτικός σύμμαχος που δεσμεύεται στη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου είναι ψηλά, οποιαδήποτε αντίληψη ότι η Αθήνα στηρίζει το καθεστώς Maduro υπονομεύει τη φήμη της Ελλάδας τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στη Λατινική Αμερική.

Η Ελλάδα βρίσκεται ξανά στη σωστή πλευρά της ιστορίας και τώρα δεν είναι σίγουρα η στιγμή να σταθούμε στην ίδια πλευρά με το Ιράν, τη Ρωσία και την Τουρκία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα μοιράζονται τις δημοκρατικές αξίες και το ίδιο ενδιαφέρον για την προώθηση της δημοκρατίας παγκοσμίως. Σας παρακαλώ να τιμήσετε αυτά τα κοινά συμφέροντα και αξίες ζητώντας ελεύθερες και δίκαιες εκλογές στη Βενεζουέλα. Ο λαός της Βενεζουέλας έχει υποφέρει αρκετά από τα χέρια του καθεστώτος του Μαδούρο.

Εάν η γενέτειρα της δημοκρατίας στηρίξει το αίτημα (του λαού της Βενεζουέλας) για μια πραγματική δημοκρατία και όχι για ψεύτικες εκλογές, θα δώσει μια ηθική ώθηση και θα βοηθήσει στην αναγέννηση της χώρας, η οποία θα σταθεροποιήσει την περιοχή».

Letter from Greek-American US Representative Gus Bilirakis to Greek PM Alexis Tsipras: pic.twitter.com/JVPwKnX6ED