Βενεζουέλα: Μαζικές διαδηλώσεις στο Καράκας κατά του Ν. Μαδούρο

Χιλιάδες διαδηλωτές άρχισαν να κατακλύζουν σήμερα τους δρόμους του Καράκας, αξιώνοντας από τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο να παραδώσει την εξουσία στον αυτοανακηρυχθέντα πρόεδρο Χουάν Γκουαΐδό.

Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Γκουαΐδό, περισσότεροι από 100.000 διαδηλωτές πλημμύρισαν τους δρόμους του Καράκας σήμερα αξιώνοντας την απομάκρυνση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από την εξουσία, με τον ηγέτη της αντιπολίτευσης και αυτοανακηρυχθέντα μεταβατικό πρόεδρο Χουάν Γκουαΐδό να δηλώνει ότι «η αλλαγή στη Βενεζουέλα είναι πολύ, πολύ κοντά».

Οι υποστηρικτές της αντιπολίτευσης, κρατώντας σημαίες της Βενεζουέλας, συγκεντρώθηκαν σε πέντε σημεία στο ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας και ξεκίνησαν την πορεία τους προς την έδρα της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη συνοικία Λας Μερσέδες.

«Ελευθερία! Ελευθερία! Ελευθερία!» φώναζε το πλήθος, χτυπώντας ρυθμικά κατσαρόλες, ενώ στα πανό που κρατούσαν οι διαδηλωτές αναγράφονταν συνθήματα όπως «Οι Βενεζουελάνοι πεθαίνουν από την πείνα ελλείψει τροφίμων και φαρμάκων: Μαδούρο, δολοφόνε!».

Η αντιπολίτευση θέλει να στείλει «ένα μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση» για να ευχαριστήσει «όλες τις χώρες, που πολύ σύντομα, θα μας αναγνωρίσουν» δήλωσε ο 35χρονος Χουάν Γκουαΐδό. Η επιλογή της ημερομηνίας για τις κινητοποιήσεις τους δεν ήταν τυχαία, καθώς σήμερα συμπληρώνονται 20 χρόνια από τη «μπολιβαριανή επανάσταση».

Επιπλέον, ο Χουάν Γκουαΐδό ανακοίνωσε ενώπιον των διαδηλωτών την άφιξη, εντός των επόμενων ημερών, ανθρωπιστικής βοήθειας για την πετρελαιοπαραγωγό χώρα στα σύνορα με την Κολομβία, με τη Βραζιλία και σε ένα «νησί της Καραϊβικής», ζητώντας από τον στρατό να επιτρέψει την είσοδό της.

«Σήμερα, ανακοινώνουμε έναν παγκόσμιο συνασπισμό για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και την ελευθερία στη Βενεζουέλα» είπε ο ηγέτης της αντιπολίτευσης.

«Έχουμε ήδη τρία κέντρα για τη συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας: στην Κουκουτά (Κολομβία), και υπάρχουν κι άλλα δύο, το ένα στη Βραζιλία και άλλο ένα σε ένα νησί της Καραϊβικής» σημείωσε ο ίδιος ενώπιον του πλήθους στο Καράκας. Ο Γκουαΐδό δεν διευκρίνισε για τί είδους ανθρωπιστική βοήθεια πρόκειται.

«Τις επόμενες ημέρες, ξεκινά η συλλογή της ανθρωπιστικής βοήθειας (…) όλων όσων χρειάζονται προκειμένου η χώρα μας να επιβιώσει (…). Εσύ, στρατιώτη (…), θα έχεις στα χέρια σου την απόφαση» να επιτρέψεις την είσοδο της, πρόσθεσε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου.

Επιπλέον, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης ανακοίνωσε σήμερα τη διεξαγωγή μιας νέας διαδήλωσης εναντίον του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο την 12η Φεβρουαρίου.

Καλώντας τους διαδηλωτές να «συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους στους δρόμους», ο Γκουαΐδό έκανε λόγο για «δύο σημαντικές διαδηλώσεις», η μία την ημέρα της Νεότητας στη Βενεζουέλα, στις 12 Φεβρουαρίου και η άλλη σε σχέση με την άφιξη της ανθρωπιστικής βοήθειας, χωρίς να διευκρινίσει την ημερομηνία.

Από την πλευρά τους, οι υποστηρικτές του Μαδούρο, πολλοί εκ των οποίων βγήκαν στους δρόμους ντυμένοι στα κόκκινα, συγκεντρώθηκαν στη λεωφόρο Μπολίβαρ, στην καρδιά του Καράκας, για να γιορτάσουν αυτήν την επέτειο.

«Γκρίνγκο, έξω από την πατρίδα μου» έγραφε στο πανό που κρατούσε ένας διαδηλωτής.

Thousands of Anti-Maduro protestors on the streets of Acarigua, Venezuela#Venezuela #2F pic.twitter.com/z3t9bpjhah