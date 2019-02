Ν. Ντιμιτρόφ: Ιστορική στιγμή η υπογραφή του πρωτοκόλλου

Με πανηγυρισμούς, μέσω tweet, υποδέχτηκε ο υπουργός εξωτερικών των Σκοπίων τη σημερινή αναφορά του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ ότι το πρωτόκολλο εισδοχής της γειτονικής χώρας θα υπογραφεί στις 6 Φεβρουαρίου.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στο twitter: «Γράφουμε ιστορία για ένα μέλλον με σταθερότητα και ευημερία, προωθώντας τη σταθερότητα και τις κοινές αξίες στα Βαλκάνια και πέρα από αυτά. Περιμέναμε για μια γενιά. Αλλά όπως θα έλεγε και ο πρωθυπουργός Ζόραν Ζάεφ, όσο μεγαλύτερες είναι οι προκλήσεις, τόσο πιο μεγαλειώδης είναι η επιτυχία»

Writing history for a stable and prosperous future, promoting stability and common values in the Balkans and beyond. We have waited for a generation. But as Prime Minister @Zoran_Zaev would say, the bigger the challenges, the more magnificent the success. https://t.co/9XIsBuFE0P