Tζ. Μπόλτον: Ο χρυσός ανήκει στον λαό της Βενεζουέλας όχι στον Μαδούρο

Με αφορμή τις πρόσφατες πληροφορίες ότι ο Νικολας Μαδούρο εξάγει χρυσό της Βενεζουέλας στη Ρωσία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Ντ. Τραμπ άσκησε σκληρή κριτική μέσω twitter.

Συγκεκριμένα, ο Μπόλτον τόνισε «όχι μόνο ο Μαδούρο χρησιμοποιεί παραστρατιωτικές οργανώσεις για να κρατηθεί στην εξουσία αλλά αναφορές δείχνουν ότι μεταφέρει περιουσία της Βενεζουέλας εκτός χώρας. Μήπως κλέβει από το λαό για να πληρώσει τη Ρωσική επέμβαση;»

Not only does Maduro require foreign paramilitary support to keep remaining threads of a failed dictatorship, but reports show he is flying out Venezuelan assets by the plane full. Is he stealing resources from the people to pay for Russian intervention? https://t.co/tGPrqUcWOp