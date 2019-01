Νέο μήνυμα Γκουαϊδό: Παραμένουμε σταθεροί στις θέσεις μας

«Παραμένουμε σταθεροί στις θέσεις» ήταν το μήνυμα του αυτοανακηρυχθέντος μεταβατικού προέδρου της Βενεζουέλας Χουάν Γκουαϊδό μετά την εισβολή των δυνάμεων της αστυνομίας στην κατοικία του το απόγευμα της Πέμπτης.

Σε μήνυμα του στο twitter o Χουάν Γκουαϊδό έγραψε: «Σήμερα με έκαναν να νιώσω κάτι που δεν πίστευα ότι είναι δυνατό: Να νιώσω ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΕΝΩΜΕΝΟΣ με τις βενεζουελάνικες οικογένειες! Παραμένουμε σταθεροί στις θέσεις μας. Φοβόντουσαν ότι θα παρουσιάσουμε το Σχέδιο για τη Χώρα που χρειάζεται η Βενεζουέλα, αλλά ήμασταν επιτυχείς παρά την απόπειρα εκφοβισμού. Κάνουμε πρόοδο», πρόσθεσε.

«Θέλουμε να ανοικοδομήσουμε τη χώρα μας, την ελευθερία μας» τόνισε εξάλλου σε συνέντευξή του στη δημοσιογράφο Κριστιάν Αμανπούρ.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο Χουάν Γκουαϊδό είχε καταγγείλει έφοδο των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας στο σπίτι του.

NEW: Venezuela’s @jguaido in English, gives this message to the American people: We want to reconstruct “our country, our liberty.” pic.twitter.com/5wGd4ElO2Q