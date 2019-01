Mοναδικές εκδηλώσεις και σεμινάρια το Φεβρουάριο στα Public

Το Public, το Νο1 βιβλιοπωλείο, προσκαλεί το κοινό σε μοναδικές συζητήσεις, βιωματικά σεμινάρια και παρουσιάσεις με αγαπημένους Έλληνες αλλά και ξένους συγγραφείς.

Για όσους αναζητούν μοναδικές εκδηλώσεις, θέλουν να γνωρίσουν από κοντά αγαπημένους συγγραφείς, να πάρουν μέρος σε συζητήσεις για γονείς με την παρουσία ειδικών συμβούλων και ψυχολόγων και να παρακολουθήσουν μία μοναδική παρουσίαση των βιβλίων της πολυβραβευμένης ξένης συγγραφέα Χάνα Κεντ, τότε το Public είναι ο απόλυτος προορισμός για εσάς και αυτό το μήνα!



Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων:



Διλήμματα της ελληνικής συνταγματικής ιστορίας: 20ός αιώνας



Σπύρος Βλαχόπουλος - Ευάνθης Χατζηβασιλείου (Εκδόσεις Πατάκη)



04/02 και ώρα 21.00 | Public Café Συντάγματος, Είσοδος Ελεύθερη



Το βιβλίο αυτό –εκπονημένο από έναν ειδικό του Συνταγματικού Δικαίου και από έναν ιστορικό– εξετάζει τις μεγάλες πιέσεις της σύγχρονης ελληνικής συνταγματικής ιστορίας. Ύστερα από την απαραίτητη εισαγωγή στα ελληνικά Συντάγματα της νεότερης εποχής, επικεντρώνεται στην εποχή της «κρίσης των θεσμών» (1915-1974), που ορίζεται από τους δύο επάλληλους διχασμούς του ελληνικού 20ού αιώνα, τον Εθνικό Διχασμό και τον εμφύλιο πόλεμο, με τις αποσαθρωτικές επιπτώσεις τους στη θεσμική ιστορία της χώρας. Το βιβλίο δεν εξαντλείται στην καταγραφή των επιβαρύνσεων που επέφεραν οι δύο διχασμοί στην πολιτική σκηνή, την πολιτική κουλτούρα και το νομικό σύστημα. Επιπλέον, ασχολείται με την ατελή και μέσα από συμπληγάδες εφαρμογή του Συντάγματος κατά τη διάρκειά τους – δηλαδή με την ουσιαστική, βαριά, ακόμη και καθημερινή επιβάρυνση της θεσμικής πορείας της χώρας υπό την επήρειά τους. Έτσι, εξετάζει τον ρόλο του Συντάγματος στην έκρηξη του Εθνικού Διχασμού, την αποτυχία της πολιτικής που κατέληξε στις δικτατορίες του 1936 και του 1967, τη λειτουργία των θεσμών μετά τον εμφύλιο πόλεμο, τον ρόλο των πολιτικών δυνάμεων και του Στέμματος. Αντίστοιχα όμως, το βιβλίο ασχολείται και με τις προϋποθέσεις υπέρβασης της «κρίσης των θεσμών», που επιτεύχθηκε κατά τη Μεταπολίτευση του 1974-75. Αποτιμά έτσι, όχι μόνο τις θεσμικές πρωτοβουλίες καθαυτές, αλλά και τις πνευματικές προϋποθέσεις της επιτυχίας στο θεσμικό επίπεδο, δηλαδή την κοσμοαντίληψη που υποστήριξε την κρίσιμη εκείνη προσπάθεια και τη συγκρότηση μιας εδραιωμένης δημοκρατίας.



Την παρουσίαση θα συντονίζει η δημοσιογράφος Βίκυ Φλέσσα. Εκτός από τους συγγραφείς, για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:

Νίκος Κ. Αλιβιζάτος, ομότιμος καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών.



Ευάγγελος Βενιζέλος, πρώην αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών, καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στο ΑΠΘ, Άγγελος Συρίγος, αναπλ. καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο.



Ασυγχώρητο Λάθος



Γιόλα Δαμιανού Παπαδοπούλου (Εκδόσεις Ψυχογιός)



07/02 και ώρα 19.00 | Public Συντάγματος, Είσοδος Ελεύθερη



Η Μαργαρίτα ήταν μόλις οχτώ χρόνων όταν οι γονείς της την έστειλαν παραδουλεύτρα σ’ ένα αρχοντικό στην πόλη. Στα δεκατρία της, το αφεντικό την εκμεταλλεύτηκε και, αφού της πήρε το παιδί της, την πέταξε στον δρόμο. Τότε, εκείνη τυχαία ανακάλυψε την κλίση της στον χορό και την έκανε επάγγελμα. Έγινε χορεύτρια σε καμπαρέ. Έτσι άρχισε το μοναχικό ταξίδι μιας γυναίκας που η μοίρα τη χτύπησε αλύπητα. Αλλά δεν το έβαλε κάτω. Έπεφτε και ξανασηκωνόταν με πείσμα, προκειμένου να κερδίσει την υπόληψη μιας άσπλαχνης κοινωνίας που δε συγχωρεί και να βρει το χαμένο παιδί της. Η ζωή της ήταν ένα δάσος από άντρες που την αγάπησαν, τη δίδαξαν, την ξεγέλασαν ή την πρόδωσαν. Στη μέση του δάσους το πιο ψηλό δέντρο την παρακινούσε να μη σταματά την ανοδική πορεία. Έτσι, η Μαργαρίτα κατόρθωσε να αποκτήσει ό,τι επιθυμούσε: δόξα και χρήμα. Μόνο που ξέχασε να επενδύσει στην αγάπη και τη φιλία. Και αυτό η ζωή δεν της το συγχώρησε ποτέ.



Για το βιβλίο, εκτός από τη συγγραφέα, θα μιλήσουν οι:



Πάνος Τουρλής/βιβλιοκριτικός



Όμηρος Αβραμίδης/συγγραφέας



Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει η ηθοποιός, Ειρήνη Μακρή.



ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΑ ΘΡΑΝΙΑ



«ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ - ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΜΑΖΙ ΤΗΝ ΧΑΡΑ»



Ψυχολόγος Χριστιάνα Γερμανού, workingmoms.gr & efiveia.gr



08/02 και ώρα 18.00 | Public Συντάγματος, Είσοδος Ελεύθερη



“Και να που φτάσαμε εδώ: το παιδί σας δεν είναι πια παιδί!

“Τι εννοεί;” θα αναρωτιέστε.”

Θα το μάθετε στο σεμινάριο μας στις 08 Φεβρουαρίου 2019, όπου μαζί με την Χριστιάνα Γερμανού, MSc, Οικογενειακή Σύμβουλο - Ψυχολόγο/Ψυχοθεραπεύτρια θα εξερευνήσουμε την εφηβεία, και το πως μπορούμε να δημιουργήσουμε σχέσεις χαράς με τους εφήβους της ζωής μας!

Μαζί θα ανακαλύψουμε:

-Τι είναι η εφηβεία σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο, και ποιά τα στάδια της,

-Ποιες είναι οι χαρακτηριστικές συμπεριφορές ενός εφήβου,

-Η εφηβεία από το πρίσμα του γονέα,

-Ποια είναι τα εργαλεία στα χέρια των γονέων,

-Τι εννοούμε “σχέση χαράς” και πως μπορούμε να την δημιουργήσουμε.

Όπως πάντα, θα ακολουθήσει συζήτηση επί του θέματος και επίλυση αποριών, πρακτικά παραδείγματα, κι ασκήσεις.



ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΑ ΘΡΑΝΙΑ



«Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο: Όσα πρέπει να ξέρουν παιδιά και γονείς»



Infokids.gr



@ 09/02 και ώρα 12.00 | Public Συντάγματος, Είσοδος Ελεύθερη, Απαραίτητη η κράτηση θέσης



Το Public και το infokids.gr, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, σας προσκαλούν σε μία ομιλία με θέμα «Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο: Όσα πρέπει να ξέρουν παιδιά και γονείς», που έχει στόχο να ενημερώσει τους γονείς για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα σημερινά παιδιά στο διαδίκτυο, αλλά και να δώσει σαφείς οδηγίες για την προστασία τους, το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου, στις 12:00, στο Public Συντάγματος.



Δεν υπάρχει παιδί στις μέρες μας που να μην έχει επαφή με τις οθόνες και πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ήδη από πολύ μικρή ηλικία. Το μέτρον άριστον είναι ένας ασφαλής κανόνας που ταιριάζει και σε αυτή την περίπτωση –αλλά όχι ο μοναδικός. Το να είμαστε δίπλα στα παιδιά μας, κατά την πλοήγησή τους στο άγνωστο διαδικτυακό σύμπαν, και να γνωρίζουμε πώς να τα καθοδηγήσουμε και να τα κρατήσουμε ασφαλή είναι σημαντικότερο.



«Αχαρτογράφητα νερά ή μήπως όχι;», «Υπάρχουν και ποιοι είναι οι κίνδυνοι πίσω από το κάθε κλικ;», «Πώς μπορώ να θέσω όρια στο παιδί μου κατά την πλοήγηση του στο ίντερνετ και πώς θα ξέρω πού μπαίνει ανά πάσα στιγμή»; Αναμφισβήτητα τα παραπάνω ερωτήματα «βασανίζουν» πολλούς γονείς που τα παιδιά τους χάνονται και «απορροφούνται» στις οθόνες.

Στο σεμινάριο, ο πρόεδρος του φορέα πρόληψης ηλεκτρονικού εθισμού για παιδιά και εφήβους «Διάδρασις», Σταύρος Θεοδωρακόπουλος, θα απαντήσει σε καίρια ερωτήματα και θα ενημερώσει τους γονείς για τις εξελίξεις στον χώρο του διαδικτύου και τι πρέπει να προσέξουν έτσι ώστε να θωρακίσουν «άμυνες» και να αντιμετωπίσουν θέματα που αφορούν τον ηλεκτρονικό εθισμό. H παιδοψυχίατρος, Κατερίνα Καλογεροπούλου, θα μας βοηθήσει να «ερμηνεύσουμε» τις συμπεριφορές των παιδιών μας και κατά πόσο αυτές έχουν επηρεαστεί από την έκθεσή τους στο διαδίκτυο. Μαζί τους στο πάνελ σχολιαστής ο γνωστός σκηνοθέτης, Νίκος Κροντηράς, που θα παρουσιάσει και το τηλεοπτικό σποτ του φορέα.



Ήρθε το χαρτί



Κώστας Μαλιάτσης - Σάλας (Εκδόσεις Χρονικό)



11/02 και ώρα 21.00 | Public Café Συντάγματος, Είσοδος Ελεύθερη



Και 21/2 και ώρα 18.00 00 | Public The Mall Athens, Είσοδος Ελεύθερη



To Public και οι εκδόσεις Χρονικό σας προσκαλούν στην εκδήλωση για το πρώτο βιβλίο του Κώστα Μαλιάτση-Σάλα «Ήρθε Το Χαρτί», τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου, στις 21.00, στο Public Συντάγματος, όπου ο γνωστός Youtuber θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου του.



Ήρθε το χαρτί: Το ξεκαρδιστικό ημερολόγιο του... οπλίτη Κώστα Μαλιάτση-Σάλα έφτασε στα Public!

Ο Κώστας Μαλιάτσης Σάλας και όχι Σάλα.. γιατί Σάλα είναι το σαλόνι, σπούδασε οδοντικός αλλά τον κέρδισε η κωμωδία. Ασχολείται με τη δημιουργία κωμικών βίντεο στο Youtube καθώς και με stand-up comedy.

Το κανάλι του αριθμεί έως τώρα πάνω από 30 εκ. προβολές και οι παραστάσεις του σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο έχουν ως κοινό παρονομαστή το γέλιο… σε κάθε χροιά και τόνο! Το «Ήρθε Το Χαρτί» είναι το πρώτο βιβλίο του.



ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΑ ΘΡΑΝΙΑ



«Η τέχνη της επικοινωνίας μεταξύ γονέα και παιδιού»



Ψυχολόγος Αγγελική Καβαλλιεράτου & workingmoms.gr



15/02 και ώρα 18.00 | Public Συντάγματος, Είσοδος Ελεύθερη



Το Public και η ψυχολόγος, Αγγελική Καβαλλιεράτου, σας προσκαλούν στην εκδήλωση με θέμα: «Η τέχνη της επικοινωνίας μεταξύ γονέα και παιδιού», την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου, στις 18:00, στο Public Συντάγματος.

Στην εκδήλωση η ψυχολόγος θα μας μιλήσει για:

•Τις δυσκολίες στην επικοινωνία των γονέων με το παιδί

•Τη διερεύνηση και κατανόηση δυσλειτουργικών μοντέλων επικοινωνίας

• Τον τρόπο που θα κάνω το παιδί μου να με ακούει

• Τους τρόπους υγιούς επικοινωνίας και διατήρησης μιας καλής σχέσης με το παιδί

Στο τέλος της εκδήλωσης θα απαντήσει σε ερωτήσεις γονέων.



ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΑ ΘΡΑΝΙΑ



«Ο μαγικός καθρέφτης»



Μαριαλένα Σπυροπούλου



16/02 και ώρα 12.00 | Public Κολωνάκι, Είσοδος Ελεύθερη



Γονείς στα θρανία: Μαριαλένα Σπυροπούλου @ Public Κολωνακίου

Με αφορμή το παραμύθι της που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μεταίχμιο, η συγγραφέας και ψυχοθεραπεύτρια περιγράφει τη σημασία του «καθρεφτίσματος» μητέρας και παιδιού, παιδιού και γονέων και πώς αυτό το αρχικό «βλέμμα» κυριαρχεί σε όλη μας τη ζωή.



Οι καλοί και Έθιμα ταφής



ΧΑΝΑ ΚΕΝΤ (Εκδόσεις Ίκαρος)



19/02 και ώρα 21.00 | Public Café Συντάγματος, Είσοδος Ελεύθερη



20/02 και ώρα 19.00 | Public Café Τσιμισκή, Είσοδος Ελεύθερη



To Public και οι εκδόσεις Ίκαρος φέρνουν για πρώτη φορά την Hannah Kent στην Ελλάδα, έχοντας στις αποσκευές της τα βιβλία της «Οι καλοί» και «Έθιμα ταφής».

H αρχή θα γίνει την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου, στις 21:00, στο Public Café Συντάγματος, ενώ την επόμενη μέρα, Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου στις 19.00 η Hannah Kent θα βρίσκεται στο Public Τσιμισκή.

Η Hannah Kent (Χάνα Κεντ) γεννήθηκε στην Αδελαΐδα της Νότιας Αυστραλίας το 1985. Το πρώτο της μυθιστόρημα, “Έθιμα ταφής” (2014), έγινε διεθνές best seller, μεταφράστηκε σε 28 γλώσσες και απέσπασε τα εξής βραβεία: ABIA Literary Fiction Book Of The Year 2014, ABA Nielsen Bookdata Bookseller’s Choice Award 2014, 2014 Indie Awards Debut Fiction Of The Year, Victorian Premier’s Literary Award People’s Choice Award 2014, και FAW Christina Stead Award 2013. Το δεύτερο μυθιστόρημά της, “Οι Καλοί” (2017), ήταν στη βραχεία λίστα για το Walter Scott Prize for Historical Fiction, The Indie Book Award for Fiction και το ABIA Literary Fiction Book of the Year. Είναι συνιδρύτρια και αρχισυντάκτης του λογοτεχνικού περιοδικού Kill Your Darlings της Αυστραλίας.



Επτά χρόνια στο αμόνι



Παναγιώτης Κολέλης (Εκδόσεις Εντύποις)



20/02 και ώρα 19.00 | Public Συντάγματος, Είσοδος Ελεύθερη



Το Public και οι εκδόσεις Εντύποις, σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «ΕΠΤΑ ΧΡΟΝΙΑ στο αμόνι» του Παναγιώτη Κολέλη, την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου, στις 19:00, στο Public Συντάγματος. Το βιβλίο συνθέτει γεγονότα της σύγχρονης Ελλάδας της κρίσης, δημιουργώντας μία ιστορία για μία εποχή που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στις ζωές μας και στον τόπο μας.

Εκτός από τον συγγραφέα, για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:

-Νίκος Κουρμουλής / Δημοσιογράφος, Κριτικός Λογοτεχνίας

-Χρήστος Κτενάς / Δημοσιογράφος

-Μαριάννα Τζιαντζή / Δημοσιογράφος, Συγγραφέας

[…]Ο σερβιτόρος κοίταξε έξω από το τζάμι. Σε ένα γωνιακό μπαρ, νέοι στην ηλικία του έπιναν και χόρευαν χωρίς σταματημό. Ό,τι έκαναν και πριν από μερικούς μήνες, πριν από μερικά χρόνια. Κι ας μιλάγανε τώρα στις ειδήσεις για πόλεμο, κι ας πύκνωναν τα οικονομικά συμφέροντα στην περιοχή μας. Τα κορμιά συνέχιζαν να λικνίζονται, το αλκοόλ συνέχιζε να ρέει. Έτσι προετοιμάζεται ο κόσμος μπροστά στις μεγάλες συμφορές.

Βιωματικό σεμινάριο



Η Επανάσταση Αρχίζει από Μέσα Μας



Σοφία Κουτσιανά-Kellogg - πιστοποιημένη transformative coach (Εκδόσεις Διόπτρα)



21/02 και ώρα 19.00 | Public Συντάγματος, Είσοδος Ελεύθερη, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας



Με αφορμή το best seller βιβλίο «The Inside-Out Revolution – Η Επανάσταση Αρχίζει από Μέσα Μας» του παγκοσμίου φήμης coach Michael Neill, του οποίου την ελληνική έκδοση έχει προλογίσει κι επιμεληθεί τη μετάφραση, η Σοφία Κουτσιανά μέσα από ένα δίωρο βιωματικό σεμινάριο, την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου, στις 19:00 στο Public Συντάγματος, θα εισάγει τους συμμετέχοντες στη νέα επαναστατική μέθοδο coaching βασισμένη στις 3 Αρχές.

Στο δίωρο σεμινάριο η Σοφία θα μιλήσει για το πως μπορούμε:

να μειώσουμε το στρες στην καθημερινότητα μας

να αποκτήσουμε δυναμική ενέργεια

να βελτιώσουμε θεαματικά τις προσωπικές και επαγγελματικές μας σχέσεις και

να ενισχύσουμε την παραγωγικότητα μας

Σύντομο βιογραφικό:

Η Σοφία Κουτσιανά-Kellogg είναι πιστοποιημένη transformative coach, συγγραφέας και ομιλήτρια. Είναι Professional Certified Coach (PCC) πιστοποιημένη από την Διεθνή Ομοσπονδία Coaching (ICF) και συνεργάζεται, για περισσότερο από μία δεκαετία, με άτομα και επιχειρήσεις. Έχει εκτεταμένη εκπαίδευση σε μια ποικιλία μεθόδων coaching και έχει σπουδάσει δίπλα σε μερικούς από τους πιο σημαντικούς coaches και δασκάλους αυτοβελτίωσης στον κόσμο, όπως οι Tony Robbins, Byron Katie, Martha Beck, Michael Neill, Wayne Dyer, Marianne Williamson, George και Linda Pransky. Έχοντας θητεύσει στο πλευρό του Michael Neill κι εξειδικευτεί στη μέθοδό του πάνω στις 3 Αρχές, είναι η πρώτη που την εισηγείται στην Ελλάδα και την παρουσιάζει μέσα από το site της www.isofia.com. Η δουλειά της έχει βοηθήσει ανθρώπους σε διάφορους τομείς, όπως θέματα υγείας, διαπροσωπικών σχέσεων και ηγεσίας. Για οκτώ χρόνια διετέλεσε VP of Corporate Affairs and Brand Communication στην Apivita, μία θέση που της πρόσφερε βαθιά κατανόηση της φύσης των διαφορετικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και τα άτομα στον εργασιακό χώρο.



ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΑ ΘΡΑΝΙΑ



Bullying στο σχολείο: Διάγνωση, Πρόληψη και Αντιμετώπιση



infokids.gr



22/02 και ώρα 18.00 | Public Συντάγματος, Είσοδος Ελεύθερη, απαραίτητη η κράτηση θέσης



Το Public και το Infokids.gr, εν όψει της παγκόσμιας ημέρας κατά του Bullying στις 6 Μαρτίου, σας προσκαλεί σε μία ομιλία με θέμα «Bullying στο σχολείο: Διάγνωση, Πρόληψη και Αντιμετώπιση», την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου, στις 18:00.

Η εκπαιδευτική ψυχολόγος και πρόεδρος του Κέντρου Μέριμνας Οικογένεια και Παιδιού (ΚΜΟΠ), Αντωνία Τόρρενς, θα μιλήσει στους γονείς για το πρόγραμμα Live without Bullying και θα δώσει πολύτιμες συμβουλές προκειμένου αφενός να προστατεύονται τα παιδιά από τη σωματική και λεκτική βία, αλλά και να βοηθηθούν τα παιδιά που ασκούν bullying σε άλλα.

Tετάρτη 27 Φεβρουαρίου 21.00



"Στο όνομα της αξιοπρέπειας”



Νίκος Μαραντζίδης και Γιώργος Σιάκας



27/2 και ώρα 21.00 | Public Café Συντάγματος, Είσοδος Ελεύθερη



Οι Εκδόσεις Παπαδόπουλος και το Public σας προσκαλούν στην προσκαλούν σε μία συζήτηση με αφορμή το νέο βιβλίο των Νίκου Μαραντζίδη και Γιώργου Σιάκα "Στο όνομα της αξιοπρέπειας". Οι δημοσιογράφοι: Παντελής Καψής, Νόνη Καραγιάννη (Γενική Διευθύντρια του Αθήνα 9.84), Τάσος Παππάς, Γιάννης Πρετεντέρης συζητούν και απαντούν στις ερωτήσεις των συγγραφέων του βιβλίου: Νίκου Μαραντζίδη - Καθηγητή στο τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του ΠΑΜΑΚ, Επισκέπτη Καθηγητή στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Καρόλου (Πράγα), και στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Κεράλα (Ινδία) και Γιώγου Σιάκα - Διευθυντή ερευνών της Μονάδας Ερευνών του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας