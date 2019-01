Αισιόδοξος ο Ντ. Τραμπ για τις εμπορικές συνομιλίες Πεκίνου - Ουάσινγκτον

Οι εμπορικές συνομιλίες με τους Κινέζους αξιωματούχους στην Ουάσινγκτον προχωρούν καλά, ανέφερε ο πρόεδρος Ντ. Τραμπ, ενόψει της συνάντησής του με υψηλόβαθμο Κινέζο αξιωματούχο στον Λευκό Οίκο.

«Οι βασικοί διαπραγματευτές της Κίνας για το εμπόριο βρίσκονται σε συνάντηση στις ΗΠΑ με τους εκπροσώπους μας. Οι συναντήσεις προχωρούν καλά, με καλές προθέσεις και πνεύμα και από τις δύο πλευρές», έγραψε ο Τραμπ στον λογαριασμό του στο Twitter.

«Η Κίνα δεν θέλει αύξηση στους Δασμούς και φαίνεται ότι θα τα πάνε πολύ καλύτερα εάν υπάρξει μια συμφωνία», κατέληξε ο Τραμπ.

Δείτε την ανάρτηση του Ντ. Τραμπ:

China’s top trade negotiators are in the U.S. meeting with our representatives. Meetings are going well with good intent and spirit on both sides. China does not want an increase in Tariffs and feels they will do much better if they make a deal. They are correct. I will be......