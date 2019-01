Ντ. Τραμπ: Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες είναι αφελείς

Για "αφέλεια" και "παθητικότητα", ιδίως απέναντι στο Ιράν, κατηγόρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, αφού οι επικεφαλής τους αμφισβήτησαν χθες τους βασικούς άξονες της εξωτερικής πολιτικής που ακολουθεί ο Λευκός Οίκος.

"Οι άνθρωποι των (υπηρεσιών) Πληροφοριών δείχνουν υπερβολικά παθητικοί και αφελείς σε ό,τι αφορά τους κινδύνους του Ιράν. Κάνουν λάθος!" , ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Τραμπ.

"Όταν έγινα πρόεδρος, το Ιράν προκαλούσε προβλήματα σε όλη τη Μέση Ανατολή και πέραν αυτής. Μετά την αποχώρησή μας από τη φρικτή συμφωνία για τα ιρανικά πυρηνικά, είναι ΠΟΛΥ διαφορετικοί (σ.σ. οι Ιρανοί) όμως παραμένουν δυνητική πηγή κινδύνου και σύρραξης", συνέχισε, προσθέτοντας: "Να δυσπιστείτε απέναντι στο Ιράν. Οι υπηρεσίες πληροφοριών θα έπρεπε ίσως να επιστρέψουν στο σχολείο".

